Fortaleza: definido orçamento para Série A

A diretoria do Fortaleza já sabe qual a sua previsão orçamentária para o ano de 2019, quando o clube estará disputando a Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a mais recente reunião do Conselho Deliberativo, o Fortaleza tem uma previsão de receita, já aprovada para o ano que vem, de R$ 56,7 milhões.

O valor acima é mais do que o dobro do que o Fortaleza arrecadou em 2018, conforme a previsão orçamentária aprovada para este ano.

O presidente do Leão, Marcelo Paz, disse que o clube arrecadou até mais do que foi previsto. "O valor apresentado e aprovado de receitas para 2018 foi de R$ 24 milhões, mas nós iremos realizar R$ 32 milhões, sem dívida", orgulhou-se o presidente do Leão.

Produtos

Um detalhe que pouca gente ficou sabendo foi o faturamento do clube com a venda de produtos licenciados pela agremiação em 2018, o que muito ajudou nas receitas. "No mês de outubro, nós vendemos nas lojas quase R$ 1 milhão. Só que venda não é lucro. O lucro é cerca de 30% desse valor. É a margem, depois de se tirar todas as despesas operacionais, que é em torno dos 30%. O mês de outubro foi especial, o que mais vendeu no ano, em função do centenário, dos jogos de muito apelo, contra Paysandu, Ponte Preta", completou.

Folha

A diretoria informou também quanto será a folha de pagamentos em 2019. Se em 2018, as despesas com folha de pagamento foram de R$1,2 milhão, agora será de R$ 2,5 milhões e com um detalhe, sem contar com a comissão técnica.

Foi aprovado, também, na reunião do Conselho Deliberativo, que os dirigentes serão remunerados, como forma de profissionalizar o Leão em todos os setores.

Os dirigentes do Leão ainda não sabem exatamente o quanto o clube receberá de cota de participação na série A, pois o assunto ainda está em vias de definição. Juntando-se as receitas com sócios, patrocínios e cotas de TV, o Leão espera fechar o orçamento.