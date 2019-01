Fortaleza contratou menos que em 2018,mas segue reforçando time

A lógica do torcedor de qualquer clube é ir enchendo a agremiação de contratações, especialmente nessa época de remontagem dos elencos pelo Brasil. Entretanto, não é assim que pensa a diretoria do Fortaleza. Até o momento, foram contratados nove jogadores (Carlinhos, Paulo Roberto, Patrick, Madson, Edinho, Júnior Santos, Pedro Júnior, Diego Tavares e Felipe Alves).

A previsão é que venham mais seis jogadores, divididos entre zagueiros, volantes, meias e pelo menos mais um atacante. O Tricolor do Pici continua com algumas posições carentes. A posição mais bem servida no momento em termos numéricos é a de atacante, com as seguintes opções: Ederson, Romarinho, Júnior Santos, Edinho, Pedro Júnior e se quiserem contar, com o atacante Bruno Mota, de 22 anos, que veio das categorias de base do Internacional de Porto Alegre-RS.

A diretoria do Leão já deu mostras de que não pretende trazer logo seis jogadores de uma vez e queimar a munição antecipadamente, sem que os jogadores sejam avaliados nas competições que estão por vir. O presidente Marcelo Paz, indagado sobre se partiria para seis contratações, disse de forma resumida: "Ainda cabe essa quantidade, mas faremos com toda cautela". O dirigente foi questionado se viriam três jogadores e depois mais três, ou pelo menos reforços vindos de forma fracionada: "Exatamente isso. Só vamos contratar com convicção", completou.

Sugeridos

O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa, foi um pouco mais além: "Nós temos um número de reforços que são sugeridos pelo nosso técnico, Rogério Ceni. À medida que as negociações avançam, a gente traz os reforços de acordo com o planejamento. Necessitamos de zagueiros, volantes e meias, mas um atacante poderá vir também, por conta da situação do Marcinho", declarou ele, nos microfones da Rádio Verdes Mares.

A reformulação do elenco foi grande, a julgar pelas poucas renovações de contrato até o momento, apenas quatro: Max Walef (goleiro), Derley, Roger Carvalho e Ederson. Vale lembrar que outros atletas tinham contrato com o clube e permanecerão.

O Leão do Pici, no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a ter 36 jogadores. Destes, 22 já saíram, restando 14: Marcelo Böeck, Max Walef, Mateus Jesus, Matheus Inácio, Diego Tavares, Tinga, Roger Carvalho, Bruno Melo, Felipe, Derley, Sérgio, Marlon, Ederson e Romarinho. Destes atletas, dois ficarão no departamento médico no período de seis a oito meses, que são o goleiro Matheus Inácio e o lateral-direito Diego Tavares.