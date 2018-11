Fortaleza busca superar marcas

O Tricolor do Pici encerra a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, às 18h15 (hora de Fortaleza) de hoje, no Estádio Couto Pereira, contra o Coritiba. Já tendo se sagrado campeão brasileiro da Segundona, o Leão está focado em melhorar suas marcas na 38ª rodada.

Com 71 pontos ganhos, o Tricolor do Pici poderá ultrapassar dois clubes grandes do futebol brasileiro, em pontuação, os quais também foram campeões da Série B. Em 2006, o Atlético/MG levantou a taça, com 71 pontos, e em 2015, o Botafogo foi campeão com 72 pontos ganhos. Se vencer o Coritiba, o Leão ultrapassa esses dois gigantes.

Outra marca

Outra marca histórica para a equipe é chegar aos 11 jogos de invencibilidade na Segunda Divisão. O time orientado pelo técnico Rogério Ceni está com 10 jogos de invencibilidade até o momento.

Para chegar àquelas marcas planejadas, o Leão terá algumas dificuldades, além do próprio adversário: o time ficou seis dias sem treinar, até como prêmio por tudo que fizeram na temporada.

O técnico Rogério Ceni resolveu dar chance aos atletas que pouco têm atuado no ano, enquanto que alguns titulares já estão de férias, como o goleiro Marcelo Boeck, o meia Dodô e os atacantes Gustavo e Marcinho, liberados. O zagueiro Diego Jussani e o lateral-direito Tinga são dois titulares que devem completar a temporada jogando.

Jean Patrick

Já tendo treinado com bola há duas semanas, o volante Jean Patrick poderá até ser utilizado no decorrer da partida, contrariando expectativas de que não atuasse mais no ano.

Coritiba

O técnico Argel Fucks fará várias modificações na equipe. O zagueiro Rafael Lima e o atacante Guilherme estão suspensos, enquanto o lateral-direito Leandro Silva e o meia Chiquinho estão machucados.