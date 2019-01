Fortaleza busca equilibrar elenco nos três setores

No último sábado (19), o Fortaleza confirmou a sua 13ª contratação da temporada: o zagueiro colombiano Juan Quintero, de 23 anos, que passou por último pelo Deportivo Cali.

O zagueiro atuou na equipe colombiana em 13 jogos, na temporada de 2018, e há um item importante no seu currículo: em 2013 e 2014, Quintero jogou pelas categorias de base da Colômbia, participando dos torneios mundial e sul-americano. E no ano de 2016, esteve no elenco da seleção que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Com Juan Quintero, o setor da defesa passou a ter três defensores: Roger Carvalho, Patrick e o colombiano, mas o técnico Rogério Ceni quer contar com, pelo menos, quatro beques de ofício, tendo em vista que os volantes Derley e Gabriel Dias também atuam pelo setor, embora não sejam especialistas.

Variações

Enquanto a defesa conta com três jogadores, o setor de criação de jogadas, o meio-campo, tem apenas dois: Marlon e Madson. Enquanto isso, o ataque tem sete jogadores, mas nenhum centroavante fixo de área, como gosta Rogério Ceni. A diretoria considera que os jogadores Pedro Júnior, Júnior Santos e Ederson podem fazer a função, entretanto, no estilo de Gustavo, que foi o artilheiro da temporada de 2018, não há nenhum no grupo. No jogo contra o Náutico, na estreia pela Copa do Nordeste, o time venceu por 3 a 1, com dois gols de Júnior Santos, mas Rogério observou: "O Júnior Santos é um jogador com características diferentes do Gustavo e, por isso, alteramos a forma de o time jogar".

O Leão deve anunciar um camisa 10 em breve e deve vir do exterior também. Quanto à escassez em alguns setores, a diretora não vê como preocupação, e afirma que posições serão repostas a seu tempo.