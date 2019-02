Ferroviário reinicia campeonato em busca dos objetivos principais

O Ferroviário estreia na segunda fase do Campeonato Cearense, às 16 horas de hoje no PV, contra o Atlético Cearense e o primeiro objetivo é eliminar as chances de erro no certame. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares e TV Diário.

Nos dois primeiros jogos do Estadual de 2019, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar patinou e perdeu as duas: primeiro foi derrotado pelo Atlético Cearense e depois pelo Guarany em Sobral, em jogo antecipado da quarta rodada.

As duas derrotas iniciais fizeram os corais perderem a chance de ganhar a taça da primeira fase do Estadual, na qual era considerado o favorito disparado. Resultado: a taça foi parar nas mãos do Barbalha, com o qual empatou no compromisso passado.

Resta ao Ferrão um novo começo, desta feita procurando eliminar as possibilidade de erro, visto que, o clube tem dois caminhos para ganhar uma vaga na Copa do Brasil de 2020: ou é campeão Cearense ou da Taça Fares Lopes.

Ligado

Para o meia Enercino, que ficou ausente do jogo passado, o Ferroviário precisa ficar alerta nessa fase, que é escorregadia para as pretensões de todos em disputa. "Pecamos muito nessa primeira fase e aprendemos com os erros. Espero que a gente tenha aprendido mesmo e possamos entrar mais focados e errar o mínimo possível", disse Enercino. Para o jogador, o elenco coral só veio acordar para o campeonato do meio em diante, mas que ainda há solução. O fator campo será importantíssimo, segundo o jogador. "Vamos tentar impor o nosso ritmo, embora a gente saiba que têm bons jogadores no Atlético", completou, em entrevista coletiva.

O técnico Marcelo Vilar traz de volta o time titular, que foi poupado no confronto anterior, contra o Barbalha. "Tínhamos que pensar no Ferroviário. Não adiantaria ter entrado com a força máxima, se não iria mudar muita coisa para chegar ao título, caso tivéssemos ganho.

O técnico lamentou o fato de não poder contar com o atacante Arlonso, de 17 anos, que foi expulso no duelo contra o Barbalha e desfalca o Ferrão. O atleta, inclusive, vai se apresentar no Vitória e se for aprovado, deverá ser emprestado pelo Ferroviário para que crie mais experiência.

Um desfalque certo é o do atacante Silóe, que está com estiramento muscular na parte posterior da coxa. O jogador passará quase um mês em tratamento médico. O Ferrão anunciou a contratação do meia Cal Rodrigues, de 22 anos, que vem do Náutico/PE.

Atlético

O técnico Luan Carlos tem o desfalque de dois jogadores: Fábio Leite e Dudu Itapajé, mas repete a base do time que empatou em 1 a 1 com o Horizonte, pela sétima rodada. O técnico declarou que sua equipe vai jogar da mesma forma que vem atuando no Estadual.