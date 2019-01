Ferroviário ganha o primeiro título de 2019

Campeão dos campeões. Ferroviário ganhou o primeiro título do ano 2019. Vitória sobre o Ceará dá força ao time coral. Decisão isolada, mas que serve de avaliação para a segunda fase do Campeonato Cearense, onde Ceará e Fortaleza estarão presentes. O Ceará mandou a campo um time alternativo. Assim mesmo dominou, máxime no primeiro tempo, quando mandou duas bolas na trave: uma com João Lucas e outra com Matheus Matias. O Ferrão surpreendeu com gol de Da Silva (1 a 0). Marcelo Vilar conservou o time titular que vem jogando. E, quando resolveu promover alterações, basicamente repetiu o que já vinha fazendo em jogos anteriores como, por exemplo, a entrada de Klenilson no lugar de Enercino. Lisca mexeu muito, utilizando jogadores da base. O Vozão só nos minutos finais apertou em busca do empate que levaria a decisão para os pênaltis. João Lucas obrigou Gleibson a fazer difícil defesa. Talvez aí o melhor momento do jogo. O Ferroviário, porém, mostrou-se seguro e soube administrar a vantagem obtida. O Tubarão ainda teve chance de ampliar com Cariús, mas ficou mesmo no placar mínimo.

Três títulos

O Ferroviário ganhou em sequências as três últimas decisões de que participou. Foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série D, Campeão da Taça Fares Lopes e agora Campeão da Taça dos Campeões. Depois de alguns anos sem poder de fogo nas competições, eis o Ferrão se revelando capaz de dar a volta por cima. Agora mesmo começou mal no Campeonato Cearense, mas já ganhou duas seguidas e subiu para o terceiro lugar.

No Vozão

Tenho gostado da entrada do jovem Rick, que vem das bases. Tem velocidade e dribla com facilidade. É um promessa que já, já, estará no ponto. Ontem, num lance, andou correndo mais do que a bola. Perdoável. Esse garoto vai vencer. Gostei da volta de Charles. Não brinca em serviço. Vai em todas. É eficiente. João Lucas continua muito bem. Mandou bola na trave e, nos minutos finais, quase empatou.

Novela

Pense numa novela interminável que já está se tornando chata. É a que envolve o goleiro Everson, o Santos e o Ceará. Está mais longa que as Chiquititas. É dose.

Pílulas

A segunda derrota em sequência do Atlético, que foi sensação do campeonato nas primeiras rodadas, dá sinal de alerta a Luan Carlos. Perdeu para o Barbalha, que se tornou a nova sensação do certame, e perdeu para o então lanterna, Guarani de Juazeiro. Algo de errado aconteceu para tamanha queda de produção. Só Luan pode explicar.

A nova sensação do campeonato é o time de Barbalha, que lidera com oito pontos. Mas não gostei da produção do Barbalha no empate com Horizonte, jogo que narrei para a TV Diário. Dou um desconto porque realmente o gramado estava escorregadio e prejudicou. Netinho, Bruno Paraíba e Rael jogam muito mais do que mostraram.