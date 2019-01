Ferroviário enfrenta o Guarani e precisa de vitória

Na lanterna do Cearense de 2019, com zero ponto ganho em duas partidas, o Ferroviário tenta uma reabilitação urgente hoje, às 16 horas, contra o Guarani de Juazeiro, no Estádio Romeirão. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste em tempo real.

O momento é de pressão para o time comandado pelo técnico Marcelo Vilar, que iniciou a primeira fase do Estadual de 2019 com o favoritismo de chegar em primeiro lugar. Indagado sobre se o Ferroviário precisaria acordar na competição, o volante Leanderson declarou: "Não digo acordar, mas buscar os resultados que nos interessam, que são as vitórias. A gente sabe que, no futebol, nem sempre o melhor vence dentro de campo. Nesses dois últimos jogos, o que aconteceu é que tentamos de todas as maneiras e a vitória não veio", disse.

O volante Janeudo entende que esse jogo contra o Guarani é decisivo: "É um divisor de águas, onde o Ferroviário está preparado e tem capacidade e sabe resolver situações adversas. O time sempre soube dar a volta por cima e agora não será diferente. Tivemos uma conversa com o nosso técnico, Marcelo Vilar, e com a diretoria e entre nós jogadores para a gente se acertar e trazer de volta as vitórias para a Barra do Ceará. É disso que precisamos", disse Janeudo.

O técnico Marcelo Vilar tem duas baixas no seu elenco: o atacante Siloé sofreu uma pancada no quadril e fica de fora. O segundo atleta que não seguiu viagem para Juazeiro foi o volante Leylon, que sente uma fisgada no músculo adutor da coxa direita. O treinador repete a base do time que atuou nas duas primeiras partidas, mas troca a lateral-esquerda, saindo Jean para a entrada de Fernandes. No miolo de zaga, Da Silva ocupa a vaga de Afonso.

O Guarani de Juazeiro, dirigido pelo técnico João Severo, também perdeu a partida de estreia, que foi contra o Floresta, daí porque vai com tudo para cima dos corais, para tentar seus primeiros três pontos. João Severo promoverá as estreias do goleiro Diego e do atacante Cleitinho. O zagueiro Foguinho, com uma pancada na perna, passa a ser dúvida. Se não puder jogar, será substituído por Bruno Everton, outro estreante. O Guarani fez uma mescla com jogadores do Campo Grande, que foram campeões da Série C do Campeonato Cearense.