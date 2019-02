Ferroviário encara o Barbalha

Pressionados por resultados ruins, Ferroviário e Barbalha se enfrentam pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, às 16 horas, na Arena Castelão, com transmissão pela TV Diário. Ambos vêm de tropeços na rodada anterior, o Tubarão da Barra perdendo para o Floresta, por 2 a 1, e a Raposa empatando em casa com o Atlético/CE por 0 a 0, as duas equipe precisam de uma reação imediata se quiserem ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do campeonato.

O Ferrão é o 3º colocado com três pontos, conquistados com a vitória na estreia diante do Atlético, mas a inesperada derrota para o Floresta acendeu o sinal de alerta na Barra. Principalmente, após a bela exibição diante do Corinthians pela Copa do Brasil, em Londrina, empatando por 2 a 2, mas sendo eliminado.

Já o Barbalha, campeão da 1ª fase invicto, ainda não se acertou no octogonal, ocupando a 6ª colocação com apenas 1 ponto. O time de Washington Luís perdeu na estreia para o Fortaleza, por 3 a 1, no Castelão, e apenas empatou com a Águia no Domingão.

No Ferroviário, o técnico Marcelo Vilar terá desfalques e um reforço para a partida. Os atletas Siloé, Fernandes e Leanderson desfalcam a equipe. Outro jogador que também não poderá jogar é o volante Robson Simplício, o atleta sentiu um incômodo e não poderá jogar. A novidade entre o relacionados é o recém-contratado, atacante Netinho, que está a disposição de Vilar.

"Estamos cientes que temos 5 decisões pela frente precisamos conquista o resultado positivo. Queremos estar na parte de cima da tabela", disse o goleiro coral Remerson.