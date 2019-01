Ferroviário encara Floresta no PV em jogo que interessa só a vitória

A sequência da 6ª rodada do Campeonato Cearense 2019 tem tudo para render fortes emoções ao torcedor coral. Isto porque em campeonato de "tiro curto" não se pode vacilar.

Em duelo marcado para 16 horas deste domingo (27), o Ferrão mede forças com o perigoso Floresta, que também está na briga pelo título virtual da 1ª fase do Estadual.

Mas ao mesmo tempo em que o Tubarão da Barra e o Verdão da Vila Manuel Sátiro buscam um triunfo para um deles se manter vivo, ambos têm que torcer por um insucesso do líder Barbalha, que joga no mesmo horário, fora de casa, contra o Guarani de Juazeiro, no Romeirão.

Do lado coral, a palavra de ordem é motivação e a busca pelo resultado positivo, como ressalta o atacante e artilheiro do time, Edson Cariús. "É sempre difícil jogar contra o Floresta. É uma equipe que já tem uma base dos últimos anos, então temos que entrar atentos, diante do nosso torcedor, para conseguir sair com a vitória, pois será um confronto direto", disse o centroavante, que já vestiu a camisa verde em outras temporadas.

Diferente

Ainda de acordo com Edson Cariús, a equipe coral ainda lamenta o empate contra o Horizonte na última rodada, mas acredita que a história pode ser contada de uma forma diferente neste domingo.

"Nós pecamos muito nas finalizações contra o Horizonte. Se tivéssemos aproveitado melhor as chances de gol, teríamos saído com a vitória. Eu mesmo perdi duas ou três oportunidades que não costumo perder, mas é ter tranquilidade e paciência para que possamos chegar no domingo e aproveitar as chances que irão aparecer, com mais concentração", explicou o atacante coral.