Ferrão tenta manter performance da Copa do Brasil contra Floresta

Cinco dias depois de realizar uma partida elogiada nacionalmente contra o Corinthians, pela Copa do Brasil - embora tendo sido eliminado - o Ferroviário volta suas atenções para o Campeonato Cearense.

Na noite de hoje, os corais vão ao Estádio Domingão, onde enfrentarão o Floresta pela segunda fase do Estadual. A intenção dos corais é manter a mesma pegada que foi mostrada frente ao Timão e buscar se aproximar da vaga de classificação na competição.

De um início de campeonato complicado, no qual perdeu as duas primeiras partidas, o Ferrão chega com moral elevado para essa partida, tendo em vista a produção do time frente ao Corinthians.

Jogar bem, apenas, não será suficiente para o Ferroviário que está na 3ª colocação, com três pontos ganhos, diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro, que é o lanterna desta 2ª fase, com um jogo e nenhum ponto marcado.

O técnico do Ferrão, Marcelo Vilar, está motivado para esta partida, mas entende que se deve ter cautela nesse compromisso. "A intenção é essa, de um bom jogo, que eleva a autoestima dos jogadores, mas não que venha uma acomodação. Não é porque o time jogou bem contra o Corinthians, que será sempre assim. É preciso que a gente entenda o que fizemos para realizar aquela boa partida e procurar repetir isso. Aquele jogo foi interessante, mas só aumenta a nossa responsabilidade e a dos jogadores", disse o treinador coral.

Marcelo sabe que seu time pode render diante do Floresta, mas não quer sua equipe presa no que ele chamou de "armadilha do sucesso". "Existem alguns detalhes diferentes. O Corinthians, por ser uma equipe grande joga e deixa jogar, mas não é exatamente o que iremos enfrentar aqui", advertiu.

Os corais não poderão contar com os atacantes Siloé e Emerson Catarina, o lateral Lucas Mendes, que ainda não apareceu para treinar, e com o volante Leanderson, que sente uma contusão.

Floresta

O Floresta vem de uma goleada sofrida para o Ceará, 4 a 0 no seu último compromisso e o técnico Paulinho Kobayashi fez um certo mistério sobre que alterações irá processar na equipe. Uma coisa é certa: só a vitória vai lhe interessar.