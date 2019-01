Felipe Jonatan, do Ceará, entra na mira do Atlético-MG

Para além dos treinos pensando em 2019, o Ceará convive também com o interesse de grandes clubes por jogadores fundamentais. Agora, quem está na mira do Atlético-MG é Felipe Jonatan. O jovem lateral-esquerdo do Vovô recebeu uma proposta do Galo, e a negociação só não vingou, ainda, porque o Alvinegro quer o pagamento da multa, de R$ 6 milhões, à vista.

Foi assim no caso do goleiro Everson, em que o Grêmio chegou a cobiçar o jogador. E, agora, o Santos. Felipe Jonatan já estava sendo monitorado pela diretoria do Atlético-MG, que tem, para a mesma posição, Fábio Santos e Hulk. O jovem lateral-esquerdo do Ceará foi um dos pilares da permanência na Série A na temporada passada.

Além de Everson e Felipe Jonatan, que podem deixar Porangabuçu, o Vovô já perdeu peças importantes, como Arthur, vendido para o Palmeiras, e Leandro Carvalho, que não foi liberado pelo Botafogo em 2019. Muito embora a diretoria do Ceará afirme que não mediu esforços para ficar com Carvalho. Outro que deixa o clube é o volante Richardson, negociado com um clube do Japão. O nome do jogador sequer consta mais no elenco no site oficial do Ceará.

Times formados

O goleiro Everson voltou a treinar separado do grupo pelo 2º dia seguido ontem. Nesta semana, o jogador ainda não se juntou ao elenco nas atividades, depois de receber a proposta do Santos. Já Felipe Jonata treinou normalmente com os jogadores do elenco. Lisca dividiu o Ceará em dois grupos.

Com colete amarelo: Fernando Henrique; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Fernando Sobral, Ricardinho; Vitor Feijão e Ricardo Bueno. Sem colete: Diogo Silva; Cristovam, Eduardo Brock, Charles, João Lucas; William, Pedro Ken (Fabinho), Willie; Felipe (Chico); João Paulo e Mateus Matias. O Ceará estreia no dia 17 no Nordestão.