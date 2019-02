Felipe Jonatan comemora gol pelo Ceará e projeta maior evolução

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan viveu mais um momento especial pelo Ceará, ao marcar o gol da classificação do Ceará na Copa do Brasil contra o Central/PE fora de casa, no empate em 1 a 1, o seu primeiro como profissional.

O gol pelo Vozão, time que o revelou, era uma das metas dele para 2019, após um ano passado de afirmação, conquistando sua primeira chance como profissional na campanha de recuperação do Vovô na Série A do Brasileiro.

Feliz pelo gol marcado, Felipe vê a conquista pessoal como mais uma passo na carreira, uma evolução natural para ele que vem ganhando cada vez mais espaço no time, como um dos melhores jogadores do grupo.

"Esse gol foi único, muito especial para mim. Era uma das minhas metas era fazer um gol como profissional pelo Ceará e finalmente deu certo. Pude dar alegria para uma torcida imensa, que carrego dentro do clube. O sentimento é único. A evolução está vindo naturalmente e espero dar continuidade no meu trabalho, pois tenho certeza que é só o começo", disse ele.

Na comemoração do gol, o lateral-esquerdo fez questão de abraçar o técnico Lisca. Para Felipe, o técnico tem um papel determinante em sua carreira. "O Lisca foi sensacional para mim. Ele me deu a chance no profissional do Ceará quando eu não era utilizado. De doido ele não tem nada, é muito inteligente. Sou muito grato a ele, por isso fui na direção dele na comemoração".

Em franca evolução na carreira, o gol de Felipe Jonatan é um indício de que ele tem trabalhado mais o apoio, sua parte ofensiva, já que seu forte sempre foi a defesa.

"A evolução está sendo muito rápida, comigo sendo decisivo em alguns jogos. Hoje me considero um dos principais do elenco, e esse crescimento é fruto de treinamentos, jogos e maturação dentro de campo. Espero dar mais alegrias ao Ceará. Aos poucos vou conquistando a torcida, sei que é só o começo e a ficha aos poucos vai caindo", analisou ele.

Hoje titular, Felipe Jonatan vem deixando o experiente e bom jogador João Lucas na reserva. "O João é um cara sensacional dentro do clube, que me ajuda muito. Ele foi o primeiro a me parabenizar pelo gol. Entre eu e o João quem tiver em campo vai estar ajudando", disse.

Assédio

Ciente do assédio de outros clubes por seu futebol, como o Atlético/MG, o jovem atleta de 19 anos é consciente de sua importância para o Ceará, mas sabe de seu potencial, entendendo que uma futura saída é natural. Ele tem contrato até 2022 e multa rescisória de R$ 6 milhões.

"Hoje sou um atleta importante no clube, o Lisca me chamou de joia, que o clube está sabendo lapidar. Minha segunda meta é mais vitórias e conquistar um título com o Ceará. Se chegar algum clube do Brasil ou do exterior, estou preparado, mas tudo em seu tempo e precisa ser bom para mim e para o Ceará", finalizou,