Fãs do MMA terão programação intensa na semana do UFC Fortaleza

A 3ª edição do UFC Fortaleza promete agitar a Capital cearense durante toda a semana, até o dia do evento, que será realizado em 2 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A partir desta terça-feira (29), os fãs já terão uma programação definida para vivenciar, de perto, o clima de mais um show da maior organização de MMA do planeta.

Sessões de autógrafos e fotos com grandes nomes do esporte e as octagon girls, registros com o cinturão do evento na Vila da luta, além de uma loja com produtos personalizados do UFC são algumas das atividades que estarão à disposição dos fãs.

Em contato com a reportagem, o diretor de Marketing do UFC, Daniel Mourão, confirmou que o evento tem tudo para ser um grande sucesso de público. "Será mais uma experiência fantástica. Fortaleza tem muitos fãs da luta e por isso não temos dúvida de que esta edição vai superar as expectativas", definiu o dirigente.

Já nesta terça, às 19 horas, o embaixador do UFC no Brasil, Rodrigo Minotauro, estará disponível na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi para uma sessão de fotos e autógrafos com o público. Na oportunidade, os fãs poderão garantir ingressos para o UFC Fight Night Assunção x Moraes 2 e doar um alimento não-perecível em troca de ingressos para a Pesagem Oficial na sexta-feira (1º), beneficiando quatro instituições sociais locais. Da mesma forma, na quinta-feira (31), também às 19 horas, as octagon girls Camila Oliveira, Jhenny Andrade e Luciana Andrade estarão no local para interagir com os fãs, em mais uma sessão de fotos e autógrafos.

Campeões do UFC vão interagir com o público

A movimentação promete ser ainda mais intensa na sexta-feira (1º), no CFO, com a cerimônia de pesagem. Os portões serão abertos para os fãs já às 15 horas, com acesso livre à Vila da Luta, onde o atleta peso-palha feminino do Ultimate e 3ª colocada no ranking da categoria, Nina Ansaroff, o atleta peso-meio-médio Dhiego Lima e as octagon girls Camila Oliveira, Jhenny Andrade e Luciana Andrade poderão interagir com o público.

"Desta vez o público terá a oportunidade de fazer uma tatuagem personalizada do UFC. É uma das novidades que a gente oferece nesta edição, além, claro, da interação com a nossa campeã Amanda Nunes, momentos antes da cerimônia de pesagem, que acontece às 18 horas", garantiu o diretor de Marketing, Daniel Mourão.

Dia 'D'

Finalmente, no dia 2, os portões do CFO voltam a ser abertos para os fãs a partir das 17 horas para demais atividades. A primeira luta do card preliminar do UFC Fortaleza está programada para iniciar às 19 horas (horário local).