Falharam quase todas as previsões

Antes do início do Campeonato Cearense, havia a convicção de que o Ferroviário ganharia sem maiores dificuldades a primeira fase do turno. E mais: que Barbalha seria coadjuvante, ficando pela faixa intermediária. Logo nas duas apresentações iniciais, o Ferrão decepcionou: perdeu para o Atlético (2 x 3) e para o Guarany de Sobral (2 x 0). Para as pretensões do Ferrão, esses resultados foram fatais. Esboçou reação, mas não alcançou a vaga na Copa do Brasil, o que gerou frustração nos torcedores corais. Foi a primeira previsão que bateu asas e voou. Pela tradição, o Guarany de Sobral chegaria em segundo lugar. Não chegou. Ficou em quarto lugar. O primeiro sinal de que as previsões quedariam diante dos fatos veio com o ótimo início do Atlético. Mas ao enfrentar Barbalha, o Atlético sofreu sua primeira derrota. Aí o Barbalha ganhou fôlego e nenhum outro clube foi capaz de alcançá-lo. Barbalha terminou líder com 15 pontos, invicto, quatro vitórias e três empates. Quase todas as previsões ficaram pelo caminho. Não lembro de alguém que tenha apontado desfecho assim: Barbalha, Atlético, Ferroviário... A maioria previu exatamente o contrário. É o futebol.

Outro certame

Agora com o ingresso de Fortaleza e Ceará na competição, o nível de exigência teoricamente será bem maior. Hora, portanto, de conferir o padrão das equipes que mais se destacaram na primeira etapa, máxime Barbalha que terminou líder e com a vaga para a Copa do Brasil. Claro que a presença de dois times da Série A nacional traz outra configuração para o certame em disputa.

Tabu

Faz 22 anos que apenas Ceará e Fortaleza conquistam o título de campeão Cearense. São onze títulos para cada. O Ceará ganhou o título em 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. O Fortaleza sagrou-se campeão em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016.

Representantes

O interior tem dois times na disputa: Barbalha e Guarany-S. Horizonte faz parte da região metropolitana. Jamais um time do interior foi campeão cearense em campo. O Icasa ganhou um título, mas no tapetão, junto com Fortaleza, Ceará e Tiradentes, em 1992, quando proclamados quatro campeões.

Olhados a princípio como meros coadjuvantes do certame estadual 2019, Barbalha e Atlético foram surpreendentes nas suas propostas. Os técnicos Washington Luiz (Barbalha) e Luan Carlos (Atlético) conseguiram montar equipes competitivas, mesmo com limitadas situações financeiras. Parabéns.

O futebol de Juazeiro do Norte, que conheci pujante na década de 1970, quando da inauguração do Romeirão, e mais ainda em 2013, quando o Icasa ficou a um ponto da Série A nacional, hoje pena vendo o Icasa na segundona cearense e agora vendo também o rebaixamento do Guarani. Feia a coisa.