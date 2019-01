Everson volta a treinar no Ceará

Depois de dois dias sem treinar no Ceará por estar envolvido em uma negociação para o Santos, o goleiro Everson finalmente deu as caras. O camisa 1 realizou nessa quarta-feira (9) o seu primeiro treino no Ceará esta semana e já gera expectativa positiva para a sua permanência. No entanto, o técnico Lisca, durante a atividade, resolveu deixar o goleiro treinando em separado, já que perdeu dois treinamentos.

A expectativa pela permanência dele cresceu ainda mais após a declaração do presidente do Santos, José Carlos Peres, em entrevista ao Globoesporte.com, esfriando o interesse do clube paulista em continuar as negociações por Everson e elogiando Vanderlei, goleiro titular de seu clube.

“Quem tem o melhor goleiro do Brasil não pode pensar em Campaña e nem em outro goleiro. Nesse momento, o que posso dizer é que nosso goleiro titular é o Vanderlei”.

Ao mesmo tempo, também não confirmou nem negou que o clube negocia com Everson, do Ceará, mas deixou claro que a negociação com o goleiro do Vovô não partiu dele. “Não posso comentar porque não foi desenvolvida por mim a negociação”.

Após investidas do Grêmio, o Ceará voltou a fazer jogo duro para não liberar o goleiro.

O presidente do Vovô, Robinson de Castro, deixou claro em entrevistas anteriores que só aceitaria pagamento à vista da multa rescisória do atleta, cotada em R$ 6 milhões. Porém, o clube já admite a possibilidade de aceitar os termos santistas, ou seja, a venda parcelada, mas apenas com garantias que elas serão pagas.

Finalmente

E parecia que Everson não treinaria pela terceira vez seguida no Ceará. O suspense só aumentou após os goleiros Fernando Henrique e Diogo Silva entrarem no gramado, além de dois arqueiros das categorias de base.

Mas alguns minutos depois, Everson apareceu e sentou no banco de reservas, acompanhando o aquecimento dos demais companheiros. Ao vestir o uniforme e as luvas, o goleiro juntou-se ao grupo de jogadores e foi muito festejado pelo retorno, interagindo principalmente com Fernando Henrique. E a torcida alvinegra espera que seja definitivo.