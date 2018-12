Evento de crossfit agita o sábado

Neste sábado (15), será realizada a "Batalha do Murph", das 6h45 até às 20h, no Hotel Porto D'Aldeia Ecolodge, localizado na Sabiaguaba.

O evento de competição irá desafiar, através da superação, a resistência física e psicológica de cada atleta com um dos treinos, ou "hero wors" como é conhecido, mais famosos e temidos do mundo do Crossfit.

Cada vez sendo mais procurados por atletas, o esporte tem ganhado destaque de forma nacional e mundial e atraído muitas pessoas que buscam se superar através de exercícios que fortalecem tanto a mente quanto o corpo.

"O Crossfit é uma modalidade esportiva de superação. É empolgante', comentou Deivid Aguiar, gestor de planejamento do evento. "A pessoa entra e rapidamente se identifica, consegue evoluir. É empolgante conseguir evolução através do esporte".

Com diversas áreas de lazer, todas as fases da competição irão acontecer dentro do hotel, local onde vários atletas ficarão hospedados com suas famílias.

Tendo uma megaestrutura montada pensando tanto no bem estar de quem irá competir quanto da plateia, a maioria das provas serão realizadas em um ginásio coberto.

"Mais de 80% da prova será em um ginásio coberto com estrutura tanto para os atletas quanto para o público. A prova é pensada no conforto dos atletas e também daqueles que estarão lá para acompanhar o evento", disse Deivid. "O local é de frente para o mar, com área ventilada, além da visão paradisíaca", completou.

Reconhecimento

Headcoach da academia Crossfit Dragão, Allan Marx será um dos competidores da "Batalha do Murph" no sábado (15). Reconhecido nacionalmente pelos diversos títulos, o cearense é um dos grandes destaques do evento.

"A importância do evento é levar o CrossFit para o experimento de uma prova de resistência ampla, envolvendo mais atletas numa equipe e colocando pontos altos de estratégia e união de um time".