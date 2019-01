Estadual 2019 promete com Ferroviário, Vovô e Leão mais fortes

O Campeonato Cearense já viveu momentos áureos, com grande esquadrões do nosso futebol, passou por momentos de baixa, mas a edição de 2019, que começa hoje, tem tudo para ser um certame inesquecível pelo momento dos 3 maiores clubes do Estado: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

O trio de 'Ferro' chega em alta para o certame, empolgado pelo resultado do ano anterior: o Ceará, que luta pelo tri-campeonato, vem respaldado pela reação histórica na Série A, conseguindo sua permanência, o Leão consagrado como campeão da Série B e de volta à elite do futebol brasileiro, e o Ferrão campeão da Série D e outra vez forte, prometendo embates duros com seus dois ferrenhos rivais.

Assim, com torcidas empolgadas, elencos mais fortes e clubes estruturados, o título estadual ganha importância, para dar sequência a um grande momento. E o certame de 2019 terá um novo regulamento, com Vovô e Leão entrando na 2ª Fase, e tendo o Ferroviário como principal atração da fase inicial, disputada com outros 7 times: Iguatu, Barbalha, Atlético, Floresta, Guarani (J), Guarany e Horizonte.

Embora times 'menores', os demais montaram suas equipes com muito empenho, dentro das suas possibilidades e esperam surpreender os favoritos, chegando o mais longe possível no certame e conquistando vagas na Série D do Campeonato Brasileiro.

Na 1ª Fase, 6 clubes passarão de fase, com o 1º colocado ganhando uma vaga na Copa do Brasil de 2020 e os dois últimos sendo rebaixados.

O Tubarão da Barra tem a honra de abrir a competição, estreando neste sábado, às 16 horas, contra o Atlético, no PV. No mesmo horário, o Horizonte enfrenta o Guarany de Sobral no Domingão. No domingo, também às 16 horas, o Barbalha enfrenta o Iguatu no Romeirão.

Força coral

Com uma boa base mantida, assim como o técnico Marcelo Vilar, o Ferroviário espera exercer o favoritismo e já mostrar sua força na estreia.

"Temos o intuito de sermos melhores do que fomos ontem. Estamos apostando na continuidade do trabalho, com uma base, um grupo entrosado. Acreditamos que o campeonato é muito difícil, a Fares Lopes mostrou isso apesar do nosso título e vamos buscar fazer bonito na competição", declarou o técnico coral, Marcelo Vilar.

Como destaques, o Ferroviário conta com os atacantes Edson Cariús e Siloé, além do meia Enercino.

Vovô e Leão

Com um calendário cheio e elencos de Série A, Vovô e Leão apostam na continuidade de seus treinadores, Lisca e Rogério Ceni.

Com uma boa base de 2018 e reforços pontuais (Felipe Baxola no Vovô e Madson no Leão fizeram impacto), os gigantes cearenses prometem elevar o nível do Estadual, seja em desempenho e público.