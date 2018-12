Estado é o que mais tem jogadores no Top 10 da artilharia do Brasil

No ano de ouro do futebol cearense, os centroavantes dos principais times estaduais foram peças-chave nas campanhas históricas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, respectivamente. Com o fim dos jogos do Brasileirão, Gustavo, então atacante do Leão, ficou com o posto de 1º lugar do País entre os goleadores. Edson Cariús, atleta do Tubarão da Barra, e Arthur, ex-Ceará, também figuraram no Top 10 no quesito artilharia. Juntos, os três colocaram 79 bolas nas redes ao longo de 2018.

O desempenho do artilheiro do Brasil, por exemplo, já foi de excelência logo no início da temporada. Gustagol marcou quatro vezes na estreia do Campeonato Cearense, diante do Uniclinic (atual Atlético Cearense), no dia 17 de janeiro. O jogo terminou com o placar exatamente de 4 a 0.

E mesmo com uma fratura no antebraço - que o deixou de fora de combate por quase 2 meses - finalizou a Série B com 14 gols. Ao todo, 30 em todo o ano.

A surpresa Cariús

Nascido no interior do estado do Ceará, Edson Cariús passou por duas equipes locais nos últimos meses. Em 3º lugar na disputa, fez 9 gols em 16 partidas no Campeonato Cearense. Na época, era jogador do Floresta. Depois, já como reforço do Ferrão, balançou as redes em mais 9 oportunidades. Ele ficou à frente, no ranking nacional, de atacantes renomados, como Ricardo Oliveira e Miguel Borja.

"Sinceramente, eu não esperava (ficar entre os principais goleadores). Eu comecei a acreditar que eu poderia figurar entre os principais artilheiros do Brasil na reta final da Série D, quando eu cheguei na fase final e ainda tinha a Fares Lopes pela frente. Quando você olha a posição, é emocionante. Muita gente mandando mensagem, seguidores nas redes sociais mandando os parabéns", destacou Cariús.

O atleta passou a sonhar com uma chance de atuar na elite do futebol brasileiro. Sondado pelo Fortaleza no ano passado, ele ainda tem contrato com o Ferroviário até o final da Série C 2019.

"A gente tem um acordo com a diretoria. Se pintar (uma ida para a Série A), é o meu desejo. Acredito que o clube vai entender. Se eu conseguir chegar, vou conseguir chegar através do Ferroviário. Acredito que o meu sonho não seria interrompido por eles", completou.

A revelação alvinegra, Arthur, iniciou o ano na reserva. Só era titular na equipe B, que disputou muitos jogos pelo Estadual, enquanto os principais titulares estavam nas disputas da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Mas em pouco tempo, reinou pelo Ceará no "time de cima". Foi o principal destaque do clube na conquista do título em cima do maior rival. Foram 24 gols em 2018, sendo 7 deles marcados na última Série A. O atacante de 20 anos ficou em 4º lugar.

Histórico recente

Em 2014, outros dois atacantes do futebol cearense se destacaram entre os principais goleadores do país. O veterano Magno Alves anotou 37 gols pelo Vovô. Foi também o 1º na lista dos artilheiros do Brasil. Robert, na época jogador do Fortaleza, ficou duas posições atrás, com 30. O detalhe é que nenhum desses atletas disputava a principal divisão do futebol brasileiro durante essa temporada.

