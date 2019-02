Enxurrada de jogos banaliza o futebol

Quando meu filho Pedro tinha sete anos (hoje está com 16), ouviu um comentário meu sobre o exagerado número de jogos, razão por que eu não poderia levá-lo naquele instante a um circo que fazia sucesso. Para minha surpresa, na semana seguinte, ele me perguntou se haveria muitos futebóis no fim de semana. Estranhei a palavra futebóis, pois não sabia se correta ou não. Hoje, lembrei disso. Nos dicionários, há a confirmação, sim, da palavra futebóis como plural de futebol, mas restou-me uma dúvida que passo aos doutos da língua portuguesa. O uso da palavra futebóis seria correto apenas para expressar a existência de muitas modalidades (futebol de salão, futebol americano, futebol society, futebol de praia) ou estará correto também para expressar a programação de muitos jogos? Será correto dizer que nesta semana haverá muitos futebóis? Enquanto paira a dúvida, haverá jogos hoje, terça-feira (Floresta x Ferroviário); amanhã, quarta (Ceará x Horizonte); dia 16, sábado (Vitória x Ceará e Ferroviário x Barbalha). Serão, pois, quatro jogos em cinco dias. Uma enxurrada, além dos jogos que são mostrados pela TV. Haja futebol! Haja futebóis!

Em alta

Ferroviário volta a campo hoje, às 21h30. Enfrenta o Floresta no Domingão. Ferrão volta cheio de moral. Goleou o Atlético (4 x 1) e empatou com o Corinthians (2 x 2) em Londrina. Tem Edson Cariús artilheiro isolado do Campeonato Cearense e um dos artilheiros da Copa do Brasil.

Preocupações

Usar time misto e querer que o rendimento seja igual ao do time titular é utopia. Caso do Ceará. A escalação tem de avaliar bem a força do adversário. /// Apenas regular o rendimento que o Fortaleza apresentou na vitória sobre o Guarany em Sobral. Mas tudo dentro das atuais condições. /// Há justos motivos de preocupação para alvinegros e tricolores, embora também haja tempo para as devidas correções.

Luto

Morreu Aderson Maia Nogueira, com quem trabalhei na TV Ceará - Canal 2, Rede Tupi, na Década de 1970. Depois, ele já advogado, foi presidente da Apcdec e do Sindicato dos Radialistas, onde deu muito de sua dedicação e competência. Amigo leal. Guardarei dele as melhores recordações, máxime dos bons tempos dos Diários Associados. Saudade muita.

No topo da artilharia da Copa do Brasil, dois jogadores cearenses: Dudu Itapajé e Edson Cariús, dois gols cada. E um que não é cearense, mas foi ídolo do Fortaleza: Gustavo (Gustagol). Dudu Itapajé segue na competição com o Atlético. Pena Cariús ficar fora pela injusta eliminação do Ferroviário.

Dói ver o retrocesso

Do futebol em municípios que já tiveram boa participação na Série A cearense como Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Boa Viagem, Russas, Uruburetama, Trairi, Crateús, Crato, Itapipoca, sem esquecer dos da Região Metropolitana como Maranguape e Maracanaú (Maracanã). Lamentável.