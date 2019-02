Embalado, Ceará pega o Vitória no Barradão em clássico nordestino

Com praticamente dois meses de temporada 2019, o Ceará fará, neste sábado, seu oitavo jogo no ano, que para muitos será o maior desafio da equipe até então: um clássico nordestino contra o Vitória/BA, às 16 horas, fora de casa, no Estádio Barradão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Alvinegro chega para um dos duelos mais tradicionais do Nordeste em alta, por estar liderando a segunda fase do Campeonato Cearense com seis pontos e o torneio regional com sete, além de estar na segunda fase da Copa do Brasil, enfrentando o Foz do Iguaçu, no dia 27, às 19h15, no Estádio ABC, interior paranaense.

Um momento oposto vive o Vitória. O time baiano faz campanha irregular no Nordestão, na quinta colocação com apenas três pontos em três jogos, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase ao perder por 2 a 0 para o Moto Club/MA. No Estadual, o Rubro-Negro é vice-líder com 11 pontos.

Pela importância do duelo, como medição de força no início da temporada, Lisca preservou seus titulares na última quarta-feira pelo Campeonato Cearense, na vitória por 2 a 0 contra o Horizonte. Portanto, Lisca, que não dirigirá o time por estar no curso da CBF - os auxiliares Marcelo Rospide e Márcio Hahn comandarão a equipe - montará o Vovô com força máxima.

"É um adversário de pujança, que tem um treinador muito conhecido do Ceará, o Marcelo Chamusca. Mas tem uma verdade que quando o adversário cresce de nível, você também cresce, em apresentação e concentração", disse Lisca.