Em dezembro, evento de crossfit promete projetar nome do Estado

Daqui a um mês, o Estado do Ceará vai ser sede da "Batalha do Murph - Ceará Môrfi" de crossfit. O evento será em 15 de dezembro, no Hotel Porto D'Aldeia, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Cerca de 200 atletas estarão competindo em equipes mistas de 12 pessoas, tendo, pelo menos, duas mulheres em cada grupo nas categorias iniciante e avançado, que irão defender a bandeira de seu box ou academia.

Com caráter pioneiro para este tipo de evento esportivo, o projeto foi apresentado antecipadamente pela empresa organizadora aos head coaches dos boxes de Fortaleza.

Conhecida por ser a prova "mais temida" do mundo dos crossfiteiros, o Murph - nome dado em homenagem ao tenente americano Michael Murph, por seus atos heroicos - será disputado em um sistema de revezamento WOD (linguagem usada para um treinamento pesado) - durante 10 horas seguidas, exigindo espírito de coragem, capacidade de montar estratégias em grupo e testar todos os limites de resistência dos competidores de forma física e mental.

A proposta é que o evento seja, não só pioneiro, mas que destaque o crossfit cearense no cenário brasileiro e mundial.

Entre os melhores

E o esporte no Estado tem crescido cada vez mais. No último mês de maio, seis cearenses ficaram entre os 25 melhores atletas da América Latina após irem bem na Latin America Regional.

A competição buscava o homem, a mulher e a equipe mais bem condicionados da América Latina.