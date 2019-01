Em boa fase na reta final da Série A, Ricardinho inicia ano no mesmo nível

Ricardinho é indiscutivelmente um dos maiores ídolos da torcida do Ceará. Com 262 jogos e 39 gols em 6 temporadas com a camisa alvinegra, o meia se notabilizou por ser a referência técnica no setor de criação do Vovô, vivendo o auge no clube em 2014 e 2015.

Mas na temporada passada, ele viveu um momento delicado, amargando a reserva e sendo bastante cobrado pela torcida ao substituir Juninho Quixadá na reta final da Série A. Com personalidade, Ricardinho correspondeu, marcando um gol diante do Internacional e dando notáveis assistências, como no golaço de Leandro Carvalho contra o Atlhetico/PR na penúltima rodada.

Com um fim de ano promissor, Ricardinho, aos 33 anos, iniciou a temporada em alta, como titular da equipe de Lisca, mesmo com as chegadas dos também meio-campistas Chico, Fernando Sobral e Felipe Silva.

Ainda com Quixadá sem condição de jogo, o meia está jogando ao lado de Felipe 'Baixola', titular diante do Sampaio Corrêa e CRB, marcando um gol contra o time maranhense, mas principalmente, sendo o organizador no meio.

Elogio

Lisca elogiou Ricardinho após o duelo com o CRB, no último sábado. "O Ricardinho jogou muito bem, organizou o time e foi bem na bola parada".

O meia espera manter o nível de atuações como a torcida espera. "Como tenho uma história no clube, uma identificação, a torcida exige de mim um nível alto de performance. Eu entendo, estou muito motivado e sempre procurando evoluir. Bem fisicamente, a técnica vai naturalmente aparecer. Procuro fazer o que o Lisca me pede", explicou ele.