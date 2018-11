Elenco do Ceará desembarca e Wescley diz que vitória sobre o Vasco é meta

Após viagem a Curitiba e empate, na Arena da Baixada, em 2 a 2 contra o Atlético-PR, a delegação do Ceará desembarcou na tarde desta segunda-feira (26), em Fortaleza. A reapresentação do Vovô para treinos ocorrerá nesta terça-feira (27), no Estádio Vovzão, em Porangabuçu.

Na rodada final do Brasileirão, o Alvinegro, 13º colocado na tabela, enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana, na Arena Castelão. Wescley comentou, no desembarque, sobre a importância de buscar fugir do rebaixamento e vaga na Sul-Americana.

— Fico feliz pela confiança que eles (comissão técnica) depositaram em mim. Fico mais feliz ainda por ter contribuído com gol. Esse ponto a gente vai valorizar na próxima rodada - afirmou.

Para a partida contra o Vasco, o técnico Lisca terá Calyson à disposição novamente. Em contrapartida, Leandro Carvalho não joga, pois computou o terceiro cartão diante dos atleticanos. Até a dia do jogo, serão cinco dias para treinos e ajustes na equipe. Ceará e Vasco se enfrentam no domingo (2), às 16 horas, na Arena Castelão.