Edson Cariús tem duelo particular com Ceará na Taça dos Campeões

Destaque no Ferroviário, o atacante Edson Cariús vai viver uma espécie de tira-teima amanhã, na Taça dos Campeões Cearenses, diante do Ceará, às 16 horas. Ele vai para a 3ª decisão no torneio. Em 2014, defendendo o Barbalha, foi derrotado pelo Ceará. Em 2018, pelo Floresta, levou a melhor contra o Alvinegro e levantou a taça. Agora, novamente contra o Vovô, ele quer colocar esse placar em vantagem.

"Quando se trata de um jogo que vale título, a importância é imensa. O Ceará tem uma imensidão, é gigantesco. Eu já tive a oportunidade de ser campeão, é muito bom. Melhor é ser campeão em cima de um time como o Ceará. A gente se preparou. E queremos esse título", diz Cariús.

Na atividade de ontem, o técnico Marcelo Vilar realizou um treino coletivo, onde trabalhou bastante as bolas paradas, jogadas ensaiadas e exigiu do setor ofensivo velocidade na troca de passes.

No Campeonato Cearense, o Ferrão está na vice-liderança, com seis pontos, junto de Atlético/CE e Guarany de Sobral. A disputa sempre é realizada pelo campeão cearense e da Taça Fares Lopes do ano anterior.

Vale lembrar que em caso de a partida terminar empatada no tempo normal, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.