Edson Cariús comanda a lista dos artilheiros do Brasil em 2019

Muitos torcedores do futebol cearense já não duvidam da qualidade do atacante Edson Cariús, do Ferroviário, e pelo menos para esse público, não é surpresa que o centroavante do Ferroviário, com 10 gols marcados só neste ano, lidere a fila dos artilheiros do Brasil no início de temporada.

Dois desses gols marcados por Cariús foram importantes para o atacante cearense, de 30 anos, que antes do futebol trabalhava na roça e vendia motocicletas. Contra o Corinthians, pela primeira fase da Copa do Brasil, o atacante coral balançou as redes do Timão e, por muito pouco, não causou a eliminação da equipe paulista, já que a partida terminou empatada em 2 a 2.

Os outros oito gols de Cariús foram marcados no Campeonato Cearense.

Vice-artilheiro

Depois do atacante do Ferroviário, o ranking dos artilheiros é ocupado por nomes conhecidos e já consagrados do futebol brasileiro, além de outros talentos do nosso futebol, a começar por Ricardo Oliveira, do Atlético/MG.

O atacante veterano, de 38 anos, já fez nove gols em apenas cinco jogos este ano, sendo três deles contra o Boa Esporte, dois contra o URT e outros quatro só no Danúbio, do Uruguai, nos dois confrontos da fase pré-Libertadores.

Fechando a lista

Logo depois de Ricardo Oliveira, do Galo mineiro, vem Gilberto, do Bahia, que também tem um início perfeito nesta temporada. São oito gols em sete jogos, sendo que dois foram feitos na Copa do Brasil, outros dois no Campeonato Baiano e quatro deles na Copa do Nordeste.

Os atacantes Hélio Paraíba, do Brusque, e Patrick Fabiano, do CSA, vêm na sequência com sete gols, cada.

Faro de gol

Um outro nome bem conhecido do futebol cearense que está na fila dos artilheiros do Brasil é o de Gustavo, do Corinthians. Mais conhecido como "Gustagol", o atacante terminou a temporada 2018 como o Nº 1 da lista, com 30 gols, atuando pelo Fortaleza.

Neste ano, ele já balançou as redes adversárias seis vezes. A última delas foi neste domingo (17), quando decidiu o clássico contra o São Paulo a favor do Timão. O destaque ficou por conta do jogo contra o Ferroviário, de Edson Cariús, quando marcou duas vezes.

Empatados com Gustavo estão outros três goleadores: Maxwell, do Resende; João Carlos, do Volta Redonda; além de outro jogador que atua no futebol cearense: Bruno Paraíba, do Barbalha.