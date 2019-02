Ederson: reserva em 2018, titular em 2019

O Fortaleza ainda não tem o chamado centroavante-referência, como havia no ano passado, quando Gustavo disparou na artilharia, marcando 30 gols em 2018. Utilizando o que dispõe, o Leão tem se arranjado com o atual elenco e, nesse momento, o atacante Ederson acabou encontrando o seu caminho nas carências do time.

O Leão do Pici já disputou cinco partidas em 2019: três pela Copa do Nordeste ( 3 a 1 sobre o Náutico, 0 a 0 com o CSA e 0 a 1, derrota para o Botafogo da Paraíba) e dois pelo Campeonato Cearense (3 a 1 sobre o Barbalha e 1 a 0 sobre o Guarany, em Sobral). Ederson participou de todas essas partidas, marcando três gols, constituindo-se em um jogador importante no esquema de jogo da equipe.

O atleta tem contribuído até em outras funções. No primeiro jogo, atuou mais atrás do atacante Júnior Santos e já fez papel de camisa 10, embora não seja a sua característica.

Peça-chave

O técnico Rogério Ceni disse que Ederson vem sendo peça-chave: "O Ederson me agrada sempre, tanto que mesmo não sendo titular no ano passado com o Gustavo aqui, vinha revezando, jogando por trás do Gustavo, ficando no banco. Por isso, eu pedi que ele ficasse, porque é um jogador muito inteligente, versátil e finaliza muito bem", elogiou.

Ceni também citou o fato de que, entre os atacantes atuais do Leão, Ederson é aquele que tem apresentado melhor finalização de cabeça.

O Leão volta a jogar só no domingo (17), às 17 horas, na Arena Castelão, contra o Atlético/CE, pela 3ª rodada do Campeonato Estadual.