Desde 2000, só 4 campeões da Série B caíram no ano seguinte

Após se encerrar a temporada vitoriosa, em termos de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza precisa se voltar agora para o planejamento da temporada de 2019. Ele está na condição de campeão brasileiro da Série B e vai ingressar na Série A com esse status, o que vai exigir uma ampla preparação.

Em um levantamento feito pela reportagem do Diário do Nordeste, considerando-se os campeões da Série B do ano 2000 até os dias atuais, conclui-se que, em 18 edições do campeonato, apenas quatro campeões da Segundona caíram no ano seguinte, ao disputarem a Série A.

Há nesse histórico um fator favorável ao Fortaleza e outro preocupante. No primeiro caso, a estatística se apresenta propícia, visto que a maioria dos campeões da Série B conseguiu se segurar na elite.

O lado preocupante é que os clubes de nível de semelhante ao do Leão em poder de investimento, caíram. Foram eles, o Joinville, que foi campeão brasileiro em 2014; O Atlético/GO em 2016 e o América/MG, que foi campeão da Segunda Divisão em 2017, mas que desceu este ano.

O animador foi ver o Paraná campeão da Série B em 2000, mas que ficou no ano seguinte na Primeira Divisão. E o Paysandu, grande campeão em 2001 e que se segurou no topo em 2002.

História

Na opinião do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o fato de ser campeão da Série B não é o importante para que o clube permaneça na Série A no ano subsequente.

"Eu acho que o fato de ter ganho a Série B não qualifica diferente a disputa da Série A no outro ano. O título da Série B fica para a nossa história, a campanha, tudo que nós vivemos, mas o que vai falar sobre a permanência na Série A no próximo ano é o trabalho de 2019, é a formação do elenco, é a condução desse ano", disse ele.

O presidente insistiu que a conquista pesou muito pelo lado histórico: "O título fica registrado, está aí o troféu, mas sem uma interferência no ano que vem".

Indagado ainda sobre a situação da queda de clubes do porte do Tricolor, Marcelo Paz acrescentou: "Gostamos de surpreender", falou em tom mais otimista quanto ao futuro. O mandatário leonino foi, ontem, ao Rio de Janeiro, para participar da festa de premiações do Brasileirão, representando o Tricolor.

Estrutura

O executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin chamou a atenção para o que o clube precisa fazer para sair-se bem em 2019: "Nós temos que fazer um planejamento muito correto para ficar sempre entre os 12 primeiros colocados". Na sua visão, os aspectos de apoio são igualmente importantes: "A meta é permanecer na Série A, mas se você formar uma boa equipe, com o melhoramento da estrutura, você se mantém com sobra".

O diretor de futebol do Leão do Pici, Daniel de Paula, lembrou do aspecto de preparação prévia para o grande embate da Série A: "Planejamento é a palavra; errar o menos possível nas contratações; cumprir as obrigações assumidas com os atletas; propiciar estrutura adequada de trabalho", resumiu o diretor.

Dentro do que falou Daniel de Paula, o clube, através do seu segundo vice-presidente, o engenheiro Rolim Machado, proporcionará uma entrevista coletiva na próxima quinta-feira (6), na sede do clube, no Pici, para que seja mostrado o plano de transformação do Estádio Alcides Santos, em Centro de Excelência.