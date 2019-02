De volta ao saibro: Federer no torneio de Madri

Roger Federer, que não disputa uma partida no saibro há três anos, voltará a jogar na superfície em maio deste ano, no Masters 1000 de Madri, anunciaram ontem os organizadores da competição de tênis.

O suíço, vencedor de 20 Grand Slams na carreira, havia anunciado após a eliminação nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, que disputará Roland Garros em 2019, torneio do qual não participa desde 2015.

Federer, porém, não havia adiantado em quais torneios sobre saibro ele iniciaria sua preparação para o Grand Slam parisiense.

Fora do saibro

Nas últimas duas temporadas, Roger Federer, de 37 anos, e atual número 7 do mundo, tinha optado por não participar da temporada de saibro do circuito, no intuito de preservar seu corpo para Wimbledon.

"O objetivo é estar bem de saúde, ter condições de ganhar torneios e saber que ainda posso vencer jogadores como Novak Djokovic ou Rafa Nadal", disse Federer.

Seu último torneio no saibro foi realizado em maio de 2016, no Masters 1000 de Roma, onde foi eliminado na segunda rodada pelo austríaco Dominic Thiem (7/6 e 6/4).

"Nós estamos felizes porque sua volta em Madri é um presente para o torneio", festejou o tenista Feliciano Lopez, que também é o diretor do Masters 1000 de Madrid.

Boas lembranças

Neste torneio, Federer quer retomar suas boas memórias no saibro. Ele é o segundo maior vencedor da competição, com três títulos - o último foi conquistado no ano de 2012. O suíço só está atrás do espanhol Rafael Nadal, que já abocanhou cinco troféus na capital do seu país.