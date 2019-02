Copa do Brasil: o temor de goleadas

Após os jogos mais recentes, ficaram no ar várias indagações a respeito das possibilidades dos times cearenses nas diversas competições nacionais e regionais. O Atlético, que sofreu uma goleada aplicada pelo Ferroviário, receberá amanhã no PV o Joinville pela Copa do Brasil. Há o temor. Se repetir a atuação pífia do jogo anterior, o Atlético poderá ser vítima de novo vexame. O Ferroviário, que goleou o Atlético, vai enfrentar o Corinthians, quinta-feira, no Estádio do Café, em Londrina, também pela Copa do Brasil. A vitória coral sobre o Atlético animou, mas não tirou de vez o medo de algum resultado extravagante a favor do poderoso time paulista. O outro time cearense em ação pela Copa do Brasil amanhã é o Ceará. Há um consenso de que o alvinegro, apesar das naturais dificuldades, apresenta-se em condições de alcançar bom resultado em Caruaru. Mas é preciso deixar bem claro: ganhar do Central em Caruaru é complicado. O Central é vice-líder, invicto, do Campeonato Pernambucano com três jogos e três vitórias, uma delas sobre o Náutico. Seu treinador é Estevam Soares, que dirigiu o Ceará em 2011. Previsão de equilíbrio mesmo.

Estreia do Leão

Os grandes passaram por cima. Ceará massacrou o Floresta. Ferroviário massacrou o Atlético. Agora a expectativa é sobre a estreia o Fortaleza. O Leão vai enfrentar a sensação do campeonato na primeira fase, o Barbalha. Como o Fortaleza tropeçou diante do Botafogo pela Copa do Nordeste, a torcida ficou na bronca.

Alterações

Na derrota em João Pessoa Ceni promoveu mudanças. Não sei a que conclusão ele chegou após o insucesso. Posso estar enganado, mas me parece que, no início das temporadas, ele gosta de colocar o máximo de atletas em ação para ter uma ideia do potencial de todo o grupo. E assim vai moldando a equipe. Se de um lado isso é bom, de outro é um risco.

No tempo certo

É natural que o torcedor fique inconformado após um insucesso. Mas está bem apressado quem já afirma que com esse time o Fortaleza vai passar tomentos na Série A nacional. Calma gente. O time está em formação. Lembrem-se: após perder o "estadual" 2018, o Fortaleza sagrou-se campeão do Brasil na Série B.

PÍLULAS

Tenho minhas dúvidas sobre a eficiência do chamado rodízio, quer na posição de goleiro, quer em uma outra qualquer. Pode ser que dê certo a proposta de Ceni, revezando os goleiros Boeck e Felipe Alves. Tudo bem. Mas não vi revezamento prosperar em lugar nenhum. Termina sempre com um sendo confirmado como titular.

Goleiro sair jogando com os pés está virando exigência. Resultado: alguns, sem habilidade para tal, querem seguir a moda. Caso de Marcelo, do Atlético. Na derrota para o Ferrão, entregou a bola logo nos pés de Edson Cariús. Deu no que deu: festa para Cariús, desespero para Marcelo. Isso pode gerar sérios embaraços para os goleiros.