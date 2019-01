Confiante, Demian Maia crê em luta de reabilitação no UFC Fortaleza

Poucos lutadores do Ultimate se aventuram a encarar uma sequência tão desgastante de combates contra os "tubarões" de sua divisão. E isso faz com que o experiente Demian Maia seja um dos 'gladiadores' mais respeitados do UFC. Ele volta a lutar no card principal do UFC Fortaleza, no dia 2 de fevereiro, quando encara o estadunidense Lyman Good.

Em seus últimos duelos, Maia teve pela frente nada mais nada menos que o campeão da categoria, Tyron Woodley, o dono do cinturão interino, Colby Covington, e o agora desafiante ao título da divisão peso meio-médio do UFC, Kamaru Usman.

Nas três vezes, o paulista foi superado por decisão unânime, provando que não oferece vida fácil para seus oponentes. "Foram três lutas muito duras, mas reconheço o potencial dos meus adversários. Não é à toa que eles estão no topo da categoria. Estão lá porque merecem. Mas tive um bom tempo para me recuperar, fisicamente e mentalmente. Estou me sentindo muito bem para essa próxima luta e conto com a minha experiência para chegar a mais uma vitória na minha carreira", explicou Demian Maia.

Na última edição do UFC Fortaleza, ocorrida em março de 2017, Demian fez presença vip no evento e comentou o card para a Rede Globo. O peso meio-médio se diz satisfeito em voltar à capital cearense, agora na condição de representar o Brasil dentro do octógono. "Adoro Fortaleza e principalmente o carinho do público, que é muito fã de MMA. Estou empolgado e muito feliz em ter a oportunidade de lutar aí. A cidade tem um clima agradável, mas o importante é poder entregar uma boa luta para os fãs. A responsabilidade é grande e vou estar preparado para isso".

Difícil

Demian Maia é hoje o número 8 do ranking da categoria peso meio-médio. Ele considera que seu próximo adversário, Lyman Good, embora não seja ranqueado, é um grande lutador, com a referência de campeão na organização rival do UFC. "O Good é um cara forte, de porte físico avantajado para a categoria, então todo cuidado é pouco com ele. Além disso, ele já foi campeão do Bellator. Estamos estudando alguns vídeos dele para explorar as brechas e colocar em prática a melhor estratégia e sair de lá com uma grande vitória", cravou o brasileiro.