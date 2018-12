Confiança de quem entende

Experiência de sobra na bagagem e a confiança dobrada em uma de suas principais revelações no universo das artes marciais mistas. Esse é o pensamento do grão-mestre cearense Evilázio Feitoza sobre o ex-aluno e hoje considerado um dos maiores nome do MMA mundial, Thiago Pitbull Alves, que lutará no dia 2 de fevereiro no UFC Fortaleza.



De passagem pelo Ceará, onde realiza exames de graduação e seminários técnicos, na Capital cearense e Juazeiro do Norte, o líder da Fighter Sport esteve na redação do Diário do Nordeste onde comentou sobre o próximo duelo de seu ex-aluno Ultimate. Ele acredita que o Pitbull chegará para a luta contra Max Griffin com a garra e raça de sempre. “Conheço bem o Thiago e sei que ele vai estar motivado por essa oportunidade de voltar a lutar em Fortaleza. Faz tempo que ele foi embora e evoluiu muito no esporte, conquistando seu espaço e respeito no cenário internacional”, disse o grão-mestre, que aposta numa boa exibição do cearense no Centro de Formação Olímpica (CFO).



De fato, a experiência será uma das principais aliadas de Thiago Alves contra seu adversário, o americano Max Griffen. Além de já ter disputado o cinturão da categoria peso-meio-médio contra uma das maiores estrelas do esporte, o canadense Georges St-Pierre, o Pitbull passou a ser técnico da American Top Team, uma das academias mais renomadas do mundo. “O fato de o Thiago já ter disputado o cinturão do UFC e ter dado uma luta dura ao GSP sempre o deixou mais à vontade e confiante. O trabalho que ele faz na ATT é fantástico e pode ter certeza de que ele treina com os melhores lutadores do mundo. Não vai faltar garra e raça para ele nesse novo desafio”, acrescentou o grão-mestre.

perfil

Evilázio Feitoza é considerado o precursor das artes marciais no Ceará, tendo revelado vários talentos do esporte. Referência mundial, foi seis vezes campeão brasileiro de Kickboxing (1983 a 1987) e atualmente reside em Nova York (EUA), onde leciona na academia do ex- lutador e campeão do UFC, Matt Serra, e do faixa-preta Renzo Gracie.



clima esquentou entre Cyborg e Amanda nunes

jon jones vs daniel cormier 3 pode vingar

