Condição física do elenco é a maior preocupação do Ceará

Desde o duelo com o Internacional, no domingo passado, o Ceará iniciou a série de jogos nos fins e meios de semana. E, após a derrota para o Bahia na última quarta-feira (14), o técnico do Alvinegro, Lisca, tem mostrado preocupação com o desgaste de seus jogadores para as duas partidas seguintes, contra Fluminense, nesta segunda-feira (19), às 19 horas, no Maracanã e na próxima quinta-feira (22), contra o Paraná no Castelão, às 21 horas. Por isso, ele admitiu que um planejamento especial está sendo traçado para os jogos da 35ª e 36ª rodadas, disputados em um intervalo de 4 dias.

"O time está sentindo a sequência. Com jogos segunda e quinta, teremos que traçar um planejamento para as partidas com Fluminense e Paraná. Temos que priorizar a recuperação, escolher os jogadores que estiverem em melhor momento, descansados. Vamos montar a melhor estratégia", enfatizou Lisca.

Embora o treinador não tenha utilizado o termo poupar jogadores, ele admitiu que só atuarão os atletas que estiverem 100%. "A maratona não é só para nós, mas não é o momento de poupar. Só entrará quem estiver 100%. O momento é de decisão e não vamos poupar, vamos com força máxima na segunda-feira", garantiu o técnico do Vozão.

Desfalques

No duelo contra o Bahia, o Ceará já teve dois desfalques: o zagueiro Tiago Alves e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ambos com desconforto muscular. A projeção para escapar do rebaixamento é em torno de 44 pontos, o que obrigaria o time comandado por Lisca a ganhar dois confrontos ou a vencer um e empatar os três restantes.