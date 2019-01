Comissão técnica desportiva da Unifor comemora os resultados obtidos em 2018

Em 2018, a Unifor foi a 2ª colocada no ranking do Troféu Eficiência da CBDU, concorrendo com 280 instituições de todo o Brasil. A premiação realizada anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) reconhece as Instituições de Ensino Superior (IES) e as Federações Universitárias Estaduais (FUEs) que se destacam em eventos esportivos nacionalmente. No ano de 2018, apenas cinco foram escolhidas, entre as quais a Universidade de Fortaleza foi destaque.

Há 12 anos, a Unifor se mantém entre as dez melhores IES pelo ranking oficial da CBDU. Segundo Ralciney Barbosa, coordenador da Divisão de Assuntos Desportivos da Unifor (DAD), o apoio da Universidade por meio da Vice-Reitoria de Extensão juntamente com a colaboração do corpo técnico esportivo deu condições para que os atletas da Unifor estivessem presentes em todas as etapas e modalidades de 2018. "Só a participação nas competições não resolve, nós teríamos que ter rendimento e foi o que aconteceu. Nossas equipes foram bem classificadas em todas as competições", destaca Ralciney Barbosa. O professor ressalta também a importância da infraestrutura da Universidade para as equipes esportivas. "Nós temos uma infraestrutura que nos ajuda muito, que é destaque em todo o País".

Aluna do 6º semestre de Educação Física, Ana Virgínia Soares é atleta de Jiu-jitsu e participa de competições profissionais desde 2013. Na época com 15 anos, a atleta dava os primeiros passos no esporte. Em 2016, parou de competir profissionalmente e retornou em 2018 com o pé direito. "É muito gratificante, como aluna e atleta, fazer parte da seleção da Unifor e, mais ainda, por contribuir para esse salto no ranking da CBDU", declara Ana Virgínia.

Excelência

Com 5 mil m² de área, o Parque Desportivo da Unifor é um dos mais modernos do País e abriga diversos equipamentos. Entre eles, Ginásio Poliesportivo, piscina semiolímpica, quadras de tênis, campo de futebol oficial, campo de futebol society, Academia e o Estádio de Atletismo, que é certificado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).