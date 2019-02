Com Vovô e Leão entrando na disputa, 2ª fase do Estadual é definida

Na última quarta-feira foi encerrada a 1ª fase do Campeonato Cearense. Após 28 jogos, 69 gols marcados (média de 2,46 por partida), foram conhecidos os 6 classificados para a 2ª fase e dois rebaixados.

Barbalha (líder e garantido na Copa do Brasil 2020), Atlético Cearense, Ferroviário, Guarany de Sobral, Horizonte e Floresta avançaram para a 2ª Fase; Iguatu e Guarani de Juazeiro foram rebaixados para a Série B.

Agora, os seis classificados se juntam aos dois gigantes do futebol cearense: Ceará e Fortaleza, finalistas do ano passado e representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, estreiam na competição prometendo uma disputa acirrada e emocionante pela liderança da 2ª fase. Favoritos destacados ao título, Vovô e Leão chegam para o Estadual com elencos fortes e disputarão apenas sete partidas.

Se na fase inicial cada clube atuou 6 vezes, na 2ª Fase serão 7 jogos para definir os 4 semifinalistas, ou seja, será disputado um octogonal apenas de ida.

Tudo começa já no fim de semana, com a 1ª rodada no domingo com dois jogos (Ferroviário x Atlético, no PV, às 16 horas, e Floresta x Ceará, na Arena Castelão, às 16 horas), e outros dois jogos na quarta-feira (Fortaleza x Barbalha, no Castelão, às 20 horas, e Horizonte x Guarany de Sobral, no Domingão, às 21h30.

Ontem, a Federação Cearense de Futebol sorteou os mandos de campo da 2ª Fase e a primeira rodada. A entidade ainda não divulgou a tabela completa.

Assim, com um número de jogos ímpar, alguns clubes terão mais mandos de campo do que outros.

Com isso, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e Guarany (S) serão mandantes em quatro oportunidades, no entanto, Ceará, Atlético Cearense, Horizonte e Barbalha jogarão três partidas em casa.

Caminhos

Como mandante, o Ceará encara o Atlético/CE, Horizonte e Guarany. No Clássico-Rei e Clássico da Paz, os mandos serão de Fortaleza e Ferroviário, ou seja, o Alvinegro não será mandante em nenhum clássico da 2ª Fase. Além disso, o Ceará viaja a Juazeiro do Norte para enfrentar o Barbalha no Estádio Romeirão.

O Fortaleza, por sua vez, terá quatro mandos de campo e vai gerir a partida contra Ceará e também o Clássico das Cores contra o Ferroviário, ambos com datas a serem definidas. Também será mandante contra Floresta e Barbalha. Fora de casa, a equipe viaja a Sobral para enfrentar o Guarany, vai a Horizonte pegar o time da casa e encara o Atlético/CE, com mando de campo da Águia da Precabura.

Favoritos

Principais forças do Estado, Ceará e Fortaleza chegam ao Estadual como favoritos. Vovô e Leão mantiveram seus treinadores pelos trabalhos vitoriosos em 2018, apostando assim, na continuidade de uma filosofia de jogo, com adição de reforços.

O Ceará manteve uma forte base da equipe de Lisca que permaneceu na Série A, contratando jogadores, como o goleiro Richard, o lateral-direito Cristovam, os meias Chico e o atacante Roger.

O zagueiro Eduardo Brock destacou a responsabilidade do Ceará no Estadual, na luta pelo bicampeonato. "Temos que vencer. O Campeonato Cearense está aí e temos que correr atrás do título. Sabemos da responsabilidade, pois somos os atuais campeões, então, estar defendendo este título é uma responsabilidade", disse ele.

O Leão também manteve uma base do time campeão da Série B do Brasileiro, mas renovou mais o elenco que o Alvinegro. O técnico Rogério Ceni recebeu reforços como o zagueiro Juan Quintero, o volante Santiago Romero, o meia Madson e o atacante Júnior Santos.

O lateral-esquerdo e cearense Carlinhos afirma que há uma cobrança grande pelo título no Tricolor.

"Eu acho muito bom o Campeonato Cearense e ainda mais porque estou no Fortaleza, uma grande equipe. A cobrança é grande por títulos e aqui não vai ser diferente. Vamos trabalhar para entrar com um grupo também competitivo e brigarmos pelo título. Têm equipes muito boas disputando e por isso não será nada fácil", disse ele.

