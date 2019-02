Com time misto, Ceará recebe Horizonte no Castelão pelo Estadual

Envolvido em uma maratona de jogos nos fins e meios de semana neste início de temporada, o Ceará tem encarado cada partida com máximo cuidado, visando não desgastar fisicamente ou perder algum jogador por contusão. Pensando nisso, o Alvinegro volta a escalar um time misto hoje, contra o Horizonte, no Castelão, pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.

A partida pode valer o retorno do Vozão à liderança da 2ª fase, já que encerra a rodada hoje. Com mais três pontos, o Ceará voltará para a ponta, já que estreou com goleada de 4 a 0 em cima do Floresta.

Como o técnico Lisca começou no último sábado contra o Altos a mesclar os dois times diferentes que utilizou nos primeiros jogos do ano, hoje apenas um jogador que esteve em campo na vitória diante do time piauiense, o zagueiro Eduardo Brock, deve iniciar a partida. Isso porque Lisca já não tem dois zagueiros - Tiago Alves e Charles estão contundidos - e Luiz Otávio desgastado fisicamente. Assim, Edinho jogará na zaga ao lado dele.

"O Edinho vai na zaga do lado direito. É uma questão de experimentação e adaptação em uma situação que pode ser necessária no futuro", adiantou o técnico Lisca.

Além de Edinho, outro 'titular' que estará em campo é o volante Juninho.

Os demais são atletas que estão no time 'alternativo', como Cristovam, João Lucas, Mateus Matias e Ricardo Bueno.

"Jogarão aqueles jogadores que estão em melhor condição para esse jogo. Estamos em uma maratona que vai ser estender até o fim de março e cada jogo tem sua charada".

Favorito

Classificado para 2ª Fase da Copa do Brasil, líder do Grupo B da Copa do Nordeste e buscando a liderança da 2ª Fase do Estadual, o Ceará não nega o favoritismo e espera mais uma vitória em 2019.

"Aqui não temos a síndrome do favoritismo. Respeitamos todos os adversários, sabemos as dificuldades que é. Queremos ganhar as partidas, então temos que ser assertivos e fazer um grande jogo contra o Horizonte", finalizou o treinador do Ceará.

O lateral-esquerdo João Lucas espera uma exibição segura contra o Galo do Tabuleiro.

"A responsabilidade está muito grande, está todo mundo criando uma expectativa de um bom futebol do Ceará. E nós precisamos impor o nosso jogo, buscando as vitórias. E para este jogo será de inteligência, de paciência, para alcançarmos a liderança".

O adversário do Ceará, o Horizonte, fez uma 1ª fase irregular e perdeu em casa na estreia da 2ª fase, por 2 a 1, para o Guarany, no Domingão.

Negado

O Ceará não aceitou a proposta do Santos pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan.

O presidente do Vozão, Robinson de Castro, confirmou que Peixe ofereceu um valor abaixo da multa rescisória de R$ 6 milhões e queria pagar parcelado. "A proposta não foi aceita", confirmou o mandatário alvinegro.

O atleta de 20 anos tem contrato com o time cearense até 2022 e já havia sido alvo do Atlético/MG.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Cearense - 2ª fase

Arena Castelão - 20 horas

Árbitro: Adriano Barros

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Ceará

Fernando Henrique; Cristovam, Eduardo Brock, Edinho e João Lucas; Auremir, Juninho, Fernando Sobral; Mateus Matias, Willie e Ricardo Bueno

Técnico: Lisca

Horizonte

Diego Almeida, Marciano, Rômulo, Rômulo Maranhão, Lucas Neres, Matheus Lira, Mateus Costa, Felipe Gonçalves, Vinícius Alves, Luiz Henrique, Wesley Filipe

Técnico: Gilmar Silva