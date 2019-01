Com saída de Arthur, Ceará ainda busca nome de peso para a função

O setor que mais recebeu reforços no Ceará foi o ataque. Com as saídas de Arthur, Leandro Carvalho e Calyson, todos titulares na Série A, restou à diretoria alvinegra ir ao mercado e repor as perdas. Assim, o clube contratou 4 jogadores (Mateus Mathias, Willie, Vitor Feijão e João Paulo) e ainda busca pelo menos mais três, incluindo um centroavante.

O presidente Robinson de Castro admitiu que não encontrou um substituto para repor a saída de Arthur, mas valoriza os jogadores que chegaram, assim como a permanência de Ricardo Bueno, jogador que foi colocado em disponibilidade para empréstimo, mas nenhuma negociação foi concretizada. Bueno jogou 6 partidas pelo Ceará na Série A e não marcou nenhum gol.

"Temos o Mateus Mathias, temos o Bueno, e estamos buscando mais um jogador de área. Mas não podemos desacreditar nos que estão aí. Às vezes surpreendem como aconteceu com próprio Arthur. Ano retrasado ninguém acreditava nele, pediam contratação por termos apenas o Arthur e o Elton. E o garoto mostrou toda qualidade dele. Por isso, temos que primeiro dar a oportunidade, porque se não, a pessoa nem se apresenta. Mais do que buscar um camisa 9, temos que pensar na função. Hoje futebol é mais função e contrataremos um jogador para cumpri-la, mesmo com o Mateus, o Bueno e o João Paulo podendo fazer a função de centroavante".

Opção

Quem pode ser opção para o setor de ataque do Ceará é Romário, após operar o joelho e ficar seis meses longe dos gramados. Ele teve o contrato com o Ceará ampliado até o meio do ano e também pode ser útil quando tiver em condições físicas ideais.

Presidente Robinson de Castro segue monitorando o mercado, mas ressalta confiança nos atletas já contratados para o ataque alvinegro