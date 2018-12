Com renovações, Ceará mantém toda sua linha defensiva titular

Com a confirmação do lateral-direito Samuel Xavier, de contrato renovado até 2020, o Ceará completou toda sua linha de defesa para a próxima temporada. Ou seja, com dois laterais-direitos (Samuel e Cristovam), dois laterais-esquerdos (Felipe Jonatan e João Lucas) e mais cinco zagueiros (Tiago Alves, Luiz Otávio, Eduardo Brock, Valdo e Charles), o Vovô não contratará mais reforços para o setor.

A busca agora, se restringe a um volante (caso Richardson seja confirmado oficialmente no Kashiwa Reysol do Japão), um meia e um atacante (que pode ser Marinho, caso se concretize a negociação do goleiro Everson com o Grêmio).

Com a continuidade, o Vovô manteve intacta a primeira linha de quatro da defesa titular que encerrou a Série A do Brasileiro: Samuel Xavier na direita, Tiago Alves e Luiz Otávio na zaga e Felipe Jonatan na lateral esquerda.

O setor defensivo do Ceará foi um dos pilares para sua manutenção na Série A, como a 9ª melhor defesa no geral (38 gols sofridos) e a 3ª no returno (16 gols sofridos).

O zagueiro Tiago Alves, capitão da defesa alvinegra, espera que o Ceará mantenha o nível defensivo apresentado em 2018. "Estamos com uma expectativa muito boa de poder repetir e até melhorar o desempenho. Tentar jogar mais jogos, me cuidar ainda mais pra poder conquistar os objetivo de 2019. Fiquei muito feliz por ter o trabalho reconhecido com essa renovação e contente por ficar mais um ano num clube que me recebeu bem, me abriu as portas e sou muito feliz aqui", disse ele.

O Ceará se reapresenta no dia 3 de janeiro e estreia na temporada no dia 17, contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, no Castelão. Portanto, o Alvinegro terá apenas 15 dias de pré-temporada.

Reforço e renovação

Ontem, o Vovô anunciou mais um centroavante: o atacante João Paulo, de 22 anos, que pertencia ao São Paulo/SP, clube onde foi revelado, e estava atuando pelo Criciúma/SC. O Vovô também oficializou a renovação do meia Juninho. Esta informação já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste na última semana.