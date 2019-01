Com reforços e renovações, Fortaleza inicia pré-temporada nesta quarta (2)

Chegou ao fim o período de férias dos jogadores do Fortaleza, que nesta quarta (2) retornam às atividades, embora ainda seja na fase de avaliação de como estão fisicamente, visando ao início dos trabalhos para o ano de 2019. Os atletas remanescentes do elenco e as contratações estarão lado a lado, obedecendo a programação, que já começa pela manhã.

O presidente do clube, Marcelo Paz, lembrou que o clube está muito criterioso nas contratações, por isso o elenco ainda está reduzido, no início da pré-temporada.

Hoje de manhã, os atletas se apresentam no Pici e uma parte vai para o setor de fisioterapia da UFC, Universidade Federal do Ceará. Lá, serão avaliados no âmbito fisioterápico com alguns equipamentos que não existem no clube.

Dentro dos exames médicos, estão os nutricionais, fisiológicos, fisioterápicos, laboratoriais e cardiológicos.

Quantidade

Ao todo, vão se apresentar 22 jogadores, entre os remanescentes, os que renovaram contrato e os novos contratados, que são nove ao todo. Entretanto, o atacante Pedro Júnior, que foi o último anunciado pela diretoria, ainda não estará com o grupo.

Alguns atletas que contribuíram para o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro não estarão mais com o restante do elenco, como são os casos da zaga titular, Diego Jussani, que foi para o América Mineiro e Ligger, contratado pelo Red Bull (SP), o volante Pablo, que foi informado que não permanecerá, entre outros.

Há pendências com alguns atletas, como por exemplo, o atacante Marcinho, que está no grupo dos 22, mas que o Internacional deve negociar para o futebol do exterior.

O técnico Rogério Ceni tem chegada prevista para amanhã de hoje à capital cearense, mas receberá os relatórios da avaliação dos atletas e acompanhará tudo mais de perto no período da tarde, no CT Ribamar Bezerra.

Melhorias

Como parte das obras de estrutura para as disputas da Série A, tanto o CT Ribamar Bezerra quanto o Estádio Alcides Santos passam por reformas. No CT, foram reformados 30 quartos, com capacidade para 60 atletas. A academia foi refrigerada; o deck terá banheira de hidromassagem, refeitório climatizado; salas de comissão técnica e analistas de desempenho reformadas.

Presidente

O presidente Marcelo Paz fez uma conclamação de início de ano para a torcida: “Dizer ao torcedor que agradecemos a ele o apoio em todo 2018. Sabemos do desafio enorme que teremos em 2019, e que esse desafio será mais possível com o apoio do torcedor com a presença, no dia a dia, com otimismo nos estádios e nas redes sociais”, disse o dirigente.