Com presença da torcida, Ceará se reapresenta com 10 caras 'novas'

Um mês após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará se reapresenta amanhã à tarde, às 16 horas no Vovozão, com portões abertos para o torcedor, que terá acesso ao treino portando 2 kg de alimentos não perecíveis a serem destinados à instituições sociais.

Será a oportunidade para o torcedor acompanhar o início de trabalho do clube para 2019, que conta com 4 competições (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A), sendo duas imediatas, como a competição regional quando estreia no dia 17 contra o Sampaio Corrêa no Castelão e estadual, com estreia marcada para o dia 2 de fevereiro, já na 2ª fase.

Assim, o clube terá apenas 15 dias de pré-temporada para condicionar o elenco na medida do possível, com o grupo de Lisca contando com 10 caras 'novas' e 19 remanescentes. Os reforços contratados foram: o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, o volante William Oliveira, os meias Anderson Sobral, Chico e Felipe 'Baxola', além dos atacantes João Paulo, Matheus Matias, Willie e Vitor Feijão.

Base forte

De remanescentes, permaneceram os goleiros Everson, Diogo Silva, Fernando Henrique e Matheus Cabral; os zagueiros Eduardo Brock, Luiz Otávio, Tiago Alves e Valdo; o lateral-direito Samuel Xavier; os laterais-esquerdos Felipe Jonatan e João Lucas; os volantes Edinho, Fabinho, Juninho e Pedro Ken; os meias Juninho Quixadá e Ricardinho; além dos atacantes Ricardo Bueno e Romário.

"A expectativa é de um 2019 de muito trabalho e muitas conquistas. Eu tenho certeza de que, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai conseguir fazer um grande ano em busca de títulos e importantes vitórias na Série A", declarou o goleiro Everson, um dos remanescentes mais festejados pela torcida ao ter ampliado seu vínculo até 2021 após grande assédio do Grêmio.