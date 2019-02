Com início de maratona, Lisca implementa rodízio até a Série A

Após apenas três jogos oficiais em 2019, disputados em janeiro, o Ceará inicia uma maratona de jogos, neste domingo (3), quando estreia no Campeonato Cearense, contra o Floresta, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 1ª rodada da 2ª fase. Agora, o Alvinegro intercalará três competições, entre Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Com a estreia da Copa do Brasil marcada para a próxima quarta (6), às 21h30, contra o Central, em Caruaru/PE, Lisca definiu que duas formações diferentes atuarão nas estreias do Cearense e Copa do Brasil. Antes que a torcida alvinegra fique ansiosa por uma formação titular consolidada, o treinador já adiantou que só escolherá uma escalação definitiva para a Série A.

"Não tem time reserva no Ceará até o início da Série A. Infelizmente não vamos poder jogar com um time só, é humanamente impossível. São três competições que estamos envolvidos. Começa agora jogos quarta e sábado".

Em seguida, Lisca destacou que o planejamento só será satisfatório com resultados, mas o grupo está preparado após quatro semanas de pré-temporada. "Tivemos quatro semanas para preparar o elenco, com três jogos oficiais. Agora começa o Campeonato Cearense, que é muito difícil e também a Copa do Brasil na quarta-feira, com um jogo eliminatório. É difícil variar jogadores, pois precisamos de resultado. Sabemos que o projeto vai se fortalecer com resultados. Esperamos que a gente consiga a partir de domingo".

Hoje Lisca tem escalado duas formações nos treinamentos para intercalar nas competições. O time que deve estrear no Cearense no domingo será Richard; Cristovam, Charles, Eduardo Brock e João Lucas; Fabinho, Pedro Ken, Chico, Matheus Matias, Roger e João Paulo.

Já a equipe que estreará na Copa do Brasil contra o Central em Caruaru será: Diogo Silva (Richard); Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Felipe Jonantan; Edinho, Juninho, Ricardinho e Felipe Silva; Ricardo Bueno e Victor Feijão.

Lembrando que além dos dois times formados, Lisca ainda tem à disposição o goleiro Fernando Henrique, os volantes William Oliveira e Auremir (este contratado ontem), o meia Fernando Sobral e o atacante Willie.

Em breve o zagueiro Tiago Alves e o meia Juninho Quixadá serão incorporados ao grupo, hoje na transição, recém-recuperados de lesão.

"Temos um grupo reduzido com 23 jogadores de linha, com o Tiago e o Quixadá ainda no departamento médico. Vamos alternar os jogadores de acordo com a necessidade, com a condição. Terá espaço para todos os jogadores.

Vale lembrar que 10 jogadores que atuaram pelo Ceará na Copa São Paulo de Futebol Junior foram incorporados ao elenco: Enzo (goleiro), Germano (lateral-direito), Igor (zagueiro), Matheus (lateral esquerdo), Jorge e Vinícius (volantes), Rick, Eduardo, Luís Davi e Thiago (atacantes).

Mais reforços

Ainda que as competições estejam em andamento, o Ceará não fechou o ciclo de contratações. O clube ainda busca dois atacantes de lado. Pedro Henrique, de 28 anos, gaúcho que passou pelo Caxias com Lisca e está no PAOK, da Grécia, foi especulado.

"É difícil, talvez na outra janela. Ele tem um mercado muito forte na Liga Europa. Ele é interessante, de velocidade e tentei trazê-lo no ano passado", disse Lisca.