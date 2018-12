Com homenagem a Alberto Bial, Basquete Cearense derrota o Vasco

A noite foi emocionante para o torcedor do Basquete Cearense. O duelo com o Vasco da Gama, treinado por Alberto Bial, marcou o reencontro do Carcará com seu idealizador e ex-técnico. Dominantes em quadra, os donos da casa fizeram uma grande partida e conquistaram um placar de 66 a 60, ontem, na Arena do Centro de Formação Olímpica (CFO).

Logo no início da partida, válida pela 12ª rodada do NBB 11, Alberto Bial foi homenageado pelo Carcará, em momento de agradecimento do ex-clube ao treinador que muito contribuiu para lançar o Basquete Cearense no cenário nacional e é um nome importante na história do time. A equipe exibiu no telão uma homenagem para o ex-técnico e deixou o público e Alberto Bial emocionados.

"Tudo que fiz foi com muita simplicidade, fazendo as coisas corretas, mostrando que as coisas simples são as mais importantes, que o basquete e a vida se misturam. O (Dannyel) Russo me acompanhou bem antes do projeto. E o basquete encaixou como uma luva para o Ceará. Aqui foi onde deu certo, foi recebido com carinho, onde o amor aconteceu", desabafou Bial com a voz embargada.

O técnico ainda revelou que esta havia sido a primeira vez que retornava à Capital cearense desde a saída do clube cearense, após as disputas do Novo Basquete Brasil anterior.

Dannyel Russo, atual treinador do Basquete Cearense e ex-auxiliar do comandante carioca, também deixou claro seu carinho e gratidão ao colega. "Bial está lá e eu cá, mas o respeito que tenho é imenso. Gratidão por tudo que ele fez por mim e pelas oportunidades que me deu. Agradeço muito a ele e tenho saudade. Se estou aqui como técnico profissional é graças ao Bial", destacou.

De olho na quadra

Quando a bola subiu, o foco se voltou para o pivô Douglas Kurtz. Cestinha da partida, o jogador marcou um duplo-duplo, com 19 pontos e 16 rebotes. Os pontos do Carcará foram bem distribuídos ainda entre o armador Cobb, com 16 pontos, o ala-pivô Felipe Ribeiro (12 pontos) e o ala-armador Rashaun (10 pontos). Pelo lado cruz-maltino o destaque ficou com o Lupa, difícil de ser parado, que marcou em 14 oportunidades.

O Basquete Cearense conseguiu sua terceira vitória consecutiva, em casa, importante resultado na busca pela vaga na Copa Super 8, que reunirá os melhores colocados da fase classificatória.

O Carcará agora enfrenta, na próxima quarta-feira (12), o Minas, às 19 horas (horário de Fortaleza), na Arena CFO. Esta será a última partida do ano de 2019 da equipe cearense.

Como foi a partida

A partida começou equilibrada. O Basquete Cearense pontuou primeiro, com o ala-armador Rashaun. O time começou ditando o ritmo, aproveitando-se dos erros do adversário, convertendo pontos e garantindo a vantagem no placar. Investindo na intensidade e nas cestas de três pontos de Kurtz, o time abriu sete pontos de vantagem logo no primeiro quarto da partida. O Vasco reagiu, disputando ponto a ponto. O ala Pilar foi o responsável pela maioria dos ataques do time carioca, mas os esforços não foram suficientes para parar o Carcará, que ganhou por 17 a 14.

No segundo quarto, o Vasco esteve mais atento. O time buscou reduzir a vantagem do Carcará e veio com força máxima. Após duas cestas de dois pontos de Lupa, o time chegou a ficar a frente no placar, por 26 a 25. Uma cravada de Kurtz recolocou os donos da casa na frente: 30 a 28.

O terceiro quarto começou pegado, com forte marcação na defesa e movimentação rápida das bolas no ataque. Investindo no jogo coletivo, o Carcará abriu vantagem novamente e chegou a ficar 18 pontos à frente. No final, deu : 54 a 43.

No último quarto, O Vasco reagiu na partida, diminuiu a vantagem, mas não conseguiu ultrapassar o Carcará, que venceu por 66 a 60.