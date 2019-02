Com grandes lutas, UFC Fortaleza promete entrar para a história

Nervos à flor da pele dentro do octógono e muita adrenalina nas arquibancadas são alguns dos ingredientes da 3ª edição do UFC Fortaleza, que será neste sábado (2), a partir das 19 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO). No total, 13 lutas (7 no card preliminar e 6 no principal) estão programadas para ocorrer na Capital cearense, com expectativa para o duelo envolvendo o ex-campeão da categoria peso-pena, José Aldo, que enfrenta Renato Moicano; e a luta principal da noite entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, pela divisão dos galos.

A exemplo das duas últimas edições, que foram em 2013 e 2017, o evento deve movimentar um grande número de fãs na noite deste sábado, no CFO. Mais de 12 mil pessoas são aguardadas para prestigiar o evento, que será transmitido para vários países do mundo. E esta edição, em especial, tem um atrativo a mais para aqueles que estarão em ação, como o cearense Thiago "Pitbull" Alves, que volta a lutar em Fortaleza, depois de 18 anos. Pitbull, que além de lutador acumula hoje o cargo de técnico da American Top Team, nos Estados Unidos, encara o americano Max Griffin, no card preliminar, em luta da categoria peso meio-médio.

Em jogo, a recuperação do cearense, que vem de derrota, mas carrega consigo grandes serviços prestados ao esporte, já que foi o único cearense a disputar um cinturão do UFC, contra a lenda Georges St. Pierre, em julho de 2009. "Me sinto feliz em voltar a lutar na minha terra e vou dar o meu melhor para representar bem o meu povo e sair daqui com a vitória".

Definições

Os principais confrontos da noite, que envolvem grandes nomes do esporte, prometem definir o rumo de vários deles. As mulheres abrem os trabalhos do card principal com o embate entre as brasileiras Livinha Souza e Sarah Frota, pela categoria peso-palha.

Na sequência, o promissor Johnny Walker enfrenta Justin Ledet e tenta ratificar a boa impressão de sua estreia, quando nocauteou Khalil Rountree, em novembro de 2018. Daí em diante, os duelos prometem tirar o fôlego dos fãs do MMA, com Charles do Bronx, recordista de finalizações no UFC, medindo forças com o sueco David Teymur. Em seguida, o experiente Demian Maia entra em ação contra o americano Lyman Good, pelo peso meio-médio.

A expectativa maior fica por conta das duas últimas lutas. Na primeira, o ex-campeão José Aldo faz a primeira de suas últimas três lutas no evento antes da aposentadoria. Ele enfrenta o jovem Renato Moicano, que sonha em disputar o cinturão dos penas.

Na luta principal, a tão esperada revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, onde o vencedor, segundo o presidente do UFC, Dana White, será o próximo desafiante do cinturão da categoria peso-galo.