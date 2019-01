Com dois gols na estreia do Ceará em 2019, Ricardo Bueno tira peso de ano anterior

O atacante Ricardo Bueno começou 2019 com o peso de não ter marcado gols com a camisa do Ceará no ano anterior. Com seis jogos durante a Série A do Brasileirão, o atacante não marcou nenhuma vez, colocando em dúvida até sua permanência.

Após ser confirmado no grupo para 2019 - foi cogitado o empréstimo para um time do Paulistão - Ricardo Bueno começou como titular, aproveitando a saída de Arthur e o trabalho físico inicial de Matheus Matias.

E logo na estreia, o atacante fez dois gols diante do Sampaio Corrêa no Castelão pela Copa do Nordeste, tirando um peso do ano anterior e trabalhando com mais tranquilidade em sequência.

Com o início promissor, o atacante espera um ano bem diferente, com mais gols com a camisa do Ceará.

"Quero ser bem melhor que no ano passado. Está sendo um bom início pelo tempo de trabalhar. No primeiro jogo consegui fazer dois gols, nessa última partida tive uma movimentação boa, tendo algumas oportunidades", disse ele, lembrando o último jogo, o empate sem gols contra o CRB no sábado em Maceió.

Nessa partida, o técnico Lisca elogiou Bueno, mesmo sem ter marcado gols. "O Ricardo Bueno fez um grande jogo, talvez o melhor dele no Ceará. Muito assertivo, no padrão do jogo, mas faltou o gol, mas ainda assim não estou aqui reclamando", brincou Lisca.

Concorrência

Com a contratação de Roger, que deve fazer sua estreia no domingo pelo Campeonato Cearense, a briga pela titularidade no Vozão ganha força, ainda com Matheus Matias e João Paulo.

Mas Ricardo não demonstra preocupações e crê que chegada do jogador é algo positivo para o time.

"O Roger está chegando e vamos tentar acolher ele o mais rápido possível. Ninguém chega para roubar posição de ninguém, mas para acrescentar ainda mais ao nosso grupo. Só quem ganha é o Ceará", disse.

Sobre o setor de criação da equipe, o atacante não poupou elogios. "Temos jogadores de qualidade como o Baxola, Ricardinho. Tem tudo para dar uma boa liga".