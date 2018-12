Com característica próxima de Richardson, Juninho é o favorito a vaga de titular

A iminente saída de Richardson ao receber proposta de R$ 5 milhões do Kashiwa Reysol/JAP acirrará a disputa no setor de contenção para a temporada 2019. Isso porque o jogador - único titular absoluto no meio-campo - deixará uma lacuna a ser preenchida, mas o clube conta com pelo menos sete atletas para a função.

Para volantes, o Ceará conta com Juninho, Edinho, Fabinho, Pedro Ken e Ricardinho (todos remanescentes), e dois contratados (Willian Oliveira e Fernando Sobral). Lembrando que do septeto, três jogadores podem atuar tanto de volante quanto de meia-ofensivo: Pedro Ken, Ricardinho e Fernando Sobral.

E analisando o fim de temporada dos remanescentes e das caras novas, a tendência é que Juninho saia na frente e herde a vaga de Richardson no meio. Outro volante que tem característica próxima à de Richardson - movimentação e roubadas de bola - é Fabinho, atleta que com Lisca jogou mais como lateral-direito improvisado.

Fica

Juninho corria o risco de ser negociado pelo Bahia, mas permanecerá no Ceará após o time baiano não ter exercido a cláusula de retorno até 15 de dezembro. Assim, Juninho pertence agora ao Ceará, como explicou o presidente Robinson de Castro ao Diário do Nordeste.

"Juninho tem contrato conosco. Ele vai ficar. O Bahia tinha até dezembro para pedir seu retorno e não fez. Agora ele tem contrato com o Ceará até o fim de 2019. Deixa de ser empréstimo para ser em definitivo", afirmou o mandatário do Alvinegro.

Indagado pelo Diário do Nordeste se o clube irá contratar mais um volante caso a saída de Richardson se confirme, o presidente do Ceará afirmou que aguardará o desfecho da negociação: "Prefiro não me antecipar".