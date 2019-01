Quando dois destinos divergem

O título acima é de uma música composta pelo cearense Lauro Maia, imortalizada na voz maviosa do inesquecível e inigualável cantor das multidões, Orlando Silva. Tomei emprestado apenas o título para mostrar como no futebol os destinos dos astros também divergem. Vejo Arthur, ex-Ceará, engajado no Palmeiras, e Everson, ex-Ceará, no Santos. Colhem frutos do que plantaram e buscam voos mais elevados. Estão tendo as oportunidades que pediram a Deus. Agora observo o atacante Edson Cariús. Goleador nato. Em 2012, despontou no Iguatu. E danou-se a assinalar gols por Barbalha, Quixadá, Coruripe, Sousa, Auto Santo, Uniclinic, Floresta, até ganhar mais atenção quando levou o Ferroviário ao título brasileiro da Série D. Além de fazer gols, aprimorou as assistências. Tem feito a diferença no Ferrão. Há muito, Edson merecia também estar colhendo frutos em times como Santos, Palmeiras... Mas o Edson veio de Cariús, modesta cidade do interior. Certamente por isso, durante anos sofreu a indiferença dos grandes times daqui, até que o Ferrão o acolheu. Ele é melhor que muitos "importados", mas o destino está menos generoso para com ele.

Expectativa

João Paulo, Victor Feijão e Chico atuaram pelo Ceará no empate com o CRB em Maceió. Há expectativa sobre os jogadores que vão chegando. Por enquanto, nada de cobrança. E não há mesmo como cobrar. Pelo menos inicialmente, os três se apresentaram com padrão dentro do previsto. Poderão oferecer mais na medida em que o certame for evoluindo. A cobrança então evoluirá proporcionalmente.

Substituto

Na medida em que Gustavo vai assinalando gols pelo Corinthians, inclusive o da vitória sobre a Ponte Preta (1 x 0) pelo Campeonato Paulista, mais o seu substituto no Fortaleza será involuntariamente cobrado. Acho até que não deveria ser assim porque são situações diferentes. Mas é assim que funciona. As lembranças dos ídolos, quer queiram, quer não, incomodam, mesmo sem querer, claro.

Ausência

Restou provado que Enercino faz muita falta ao time coral. Pelo menos, foi a avaliação que fiz na vitória apertada do Ferrão sobre o Floresta. Verdade que a prematura saída de Siloé também prejudicou a produção.

PÍLULAS

O Ferroviário terá difícil desafio na Copa do Brasil. Dia 7 de fevereiro, no Estádio do Café no Paraná, enfrentará o Corinthians paulista. Pelo futebol que o Ferrão apresentou na apertada vitória sobre o Floresta, restou preocupação maior sobre o que poderá apresentar diante do Corinthians. É torcer para o Ferroviário surpreender.

Interessante para avaliação do Ceará por parte do técnico Lisca será o jogo, dia 6 de fevereiro, com o Central de Caruaru no Estádio Lacerdão. Dificuldades comparáveis aos que os grandes de Fortaleza encaram quando enfrentam o Guarany de Sobral no Estádio do Junco. O Central sempre complica a vida dos grandes de lá.