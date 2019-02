Clássico das Cores pode dar moral a um dos dois no Estadual de 2019

Numa situação em que ambos necessitam muito da vitória no clássico, Fortaleza e Ferroviário se defrontam, às 20 horas de hoje, na Arena Castelão, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Os dois estão com seis pontos ganhos, sendo que o Ferrão tem um saldo de gols maior que o Leão do Pici (3 contra 2).

Vindos de uma vitória sobre o Barbalha, os corais estão com a motivação em alta para encarar o rival e jogam para manter uma regularidade no campeonato. Mas, não apenas por isso. Uma vitória mantém o Ferrão no páreo para brigar pelo título estadual; por isso, vai com força total de que dispõe o técnico Marcelo Vilar até o momento.

Equilíbrio

O técnico do Ferrão, Marcelo Vilar, comentou que irá procurar fazer uma partida equilibrada. "Olha, o Ferroviário vai procurar jogar o futebol que ele sempre jogou em todos os jogos. Claro que, enfrentando uma equipe mais qualificada, geralmente se tem mais dificuldade, principalmente na parte ofensiva. Mas não vai ser isso que vai fazer com que o Ferroviário jogue de maneira diferente. É um time experiente, consciente de suas qualidades e limitações e vamos procurar fazer uma partida equilibrada e lutar por uma vitória", avaliou Marcelo Vilar.

Já o Fortaleza está numa situação um pouco diferente do ponto de vista do cenário que envolve a equipe. Derrotado pelo Atlético/CE, o Leão precisa dar uma resposta à sua torcida e mostrar que o elenco tem condição de produzir mais do que apresentou até o momento.

"Esse é um jogo que tanto a torcida como nós jogadores encaramos com muita expectativa. Já estive em equipes que estavam em mal momento, mas não é o caso aqui, que venceram o clássico e ganharam um fôlego e uma energia a mais no campeonato", opinou o volante do Leão, Paulo Roberto.

Com relação aos times, o Leão deverá ter as voltas de Juan Quintero e Bruno Melo. No Ferrão, reaparecem Fernandes e Leanderson.