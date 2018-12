Circuito mundial de sandboard em Paracuru tem título brasileiro

As belezas do litoral cearense não se restringem apenas ao mar. Projetados em pranchas e usando dunas como pista, homens também ocupam o ar com manobras radicais. Este foi o cenário presente na Praia das Almas, no município de Paracuru, que recebeu mais de 50 atletas locais e internacionais no domingo (9) para a disputa da penúltima etapa do Circuito Mundial da modalidade.

Dentre as diversas categorias, a escolhida foi o Big Air - que pontua melhor quem realizar o salto aéreo com maior grau de dificuldade. Para tal, uma rampa com projeção de 3m de altura e 10 de comprimento foi montada, sob a chancela da DRI (Dunas Ride Internacional).

No torneio, destaque para o potiguar Anderson Dias, de 35 anos. Recém-ingresso entre os profissionais, o atleta surpreendeu os jurados e se sagrou campeão mundial no primeiro torneio da carreira. "É um sonho. Em 2018, ainda competi como amador, agora profissional já chegar ganhando um título mundial é uma evolução muito grande. Finalizar o ano assim é incrível".

Referência

Composto por oito países - a exemplo de Egito, Estados Unidos e México-, o circuito mundial teve sua única etapa brasileira em Paracuru, realizado pela segunda vez no Ceará, que foi sede com Fortaleza em 2014. O ano marcou o título cearense da modalidade, com Bruno Sales.

Agora membro da organização e campeão nacional no snowboarding, o competidor local relatou que a escolha da cidade se deu pelas condições climáticas, além do fortalecimento do esporte na região.

"É um prazer enorme trazer uma etapa do mundial para nossa cidade porque é um local magnífico, dunas belíssimas, cenário perfeito para a prática do esporte. Se consolidando, Paracuru só tem a crescer com a chegada de mais turistas e atletas", relatou o Bruno Sales.

Após sete provas, a última etapa será no Chile, prevista para 16 e 17 de dezembro.

Origem

O sandboard é um dos esportes mais antigos do mundo. Os registros são datados do Egito antigo, quando hieróglifos - desenhos antigos do povo egípcio - mostram sacerdotes deslizando em pranchas de madeiras e porcelanas sobre dunas.