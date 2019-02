Circuito de Vôlei de Praia agita Fortaleza a partir desta quarta-feira

O decorrer da semana promete muita adrenalina na arena montada no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, a partir das 8 horas desta quarta-feira (20), para mais uma etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia.

A etapa da Capital cearense será a quinta da temporada 2018/2019 do Circuito Brasileiro e contará com 24 duplas em cada naipe. Os 16 mais bem colocados no ranking de entradas já estão garantidos na fase seguinte (de grupos), enquanto outras oito vagas permanecem "abertas" e serão decididas no torneio classificatório, com a presença das duplas estrangeiras. Os homens jogam nesta quarta-feira (20), e as mulheres, no dia seguinte.

A competição, além de contar com a presença de vários atletas cearenses, marca a estreia de duas novas duplas de destaque no cenário nacional e que estarão na corrida para disputar a Olimpíada de Tóquio, em 2020. Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB) disputam o primeiro torneio das parcerias e poderão contar com apoio total da torcida, que terá entrada franca em todos os dias.

Vitor Felipe falou sobre a expectativa para o primeiro evento profissional ao lado de Pedro Solberg. "Iniciamos a segunda semana de trabalho. Ficamos um período no Centro de Desenvolvimento de Voleibol. Foi ótimo para nos entrosarmos mais. Entender que tipo de levantamento, de velocidade o outro gosta. Tive que adaptar algumas coisas no meu jogo. Antes revezava no bloqueio, agora ficarei mais fixo na defesa e atacando pela saída de rede. Então tentei focar ao máximo nos treinos para evoluir esses detalhes", disse o atleta paraibano.

Já Evandro, que atuará ao lado de Bruno Schmidt, disse que alguns ajustes ainda serão feitos. "A expectativa está muito boa, queremos estrear logo nos torneios, em jogos oficiais. Fico feliz de ter ao meu lado um atleta campeão olímpico, campeão mundial, eleito duas vezes melhor do mundo. Será uma honra jogar ao lado dele. Sabemos que teremos muitas coisas para ajustar pela frente, mas vamos buscar essa evolução como time. O importante é a nossa motivação, vontade de dar certo. Isso é o fundamental e as demais coisas vão acontecer naturalmente", pontuou.

O circuito desta temporada conta com sete etapas e segue até abril deste ano. A competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos quase R$ 500 mil por etapa.

Polivalente

A etapa Fortaleza do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia pode ser especial para o campeão olímpico Alison. O capixaba levou a melhor nas duas últimas etapas realizadas no Ceará e terá a oportunidade de se isolar como maior campeão, com o apoio do parceiro André Stein.

"Fico muito feliz de ter atingido a essa marca de cinco conquistas, ser, ao lado desses outros grandes atletas, um dos maiores campeões em Fortaleza. Acho que é uma realização de trabalho muito importante para um atleta profissional. Mas neste novo projeto meu, ao lado de André Stein, o objetivo é fazer um bom campeonato, uma boa etapa", cravou o atleta olímpico.

"Fortaleza é uma cidade que respira vôlei de praia. É um polo, um celeiro de grandes jogadores, sempre revelou jovens, possui ótimos centros de treinamento, acolhe muito bem o circuito brasileiro. Espero fazer um bom campeonato, estou muito feliz, motivado e queremos continuar evoluindo, é algo muito importante", completou o bloqueador capixaba.