Chico vem demonstrando categoria com a camisa do Vovô

Um dos "novatos" do novo grupo do Ceará, Chico tem se destacado tanto pelo Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste pela qualidade demonstrada em campo e gols marcados. Mesmo sem ainda ter conquistado seu espaço na equipe titular, o meia é o artilheiro do time com quatro gols marcados em oito partidas, sendo o único atleta do atual elenco a estar em campo em todos os oito jogos do Alvinegro na temporada.

Vivendo boa fase com a camisa do Vovô, Chico, que começou a partida contra o Vitória, no sábado (16), no banco de reservas, precisou apenas de um minuto para balançar as redes do time baiano e ser o responsável pela equipe de Porangabuçu ter somado mais um ponto no Nordestão.

Experiência

"Graças a Deus pude entrar no intervalo e ajudei meu time a sair com o empate", comemorou o camisa 30 do Vovô. "Tivemos muitas chances para virar ou começar com a vitória, mas infelizmente a gente levou o empate". Na equipe cearense desde 18 de dezembro do ano passado, o atleta de 27 anos, que ficou conhecido nacionalmente defendendo as cores do CRB/AL, também tem experiência no futebol internacional.

Na tentativa de realizar o sonho antigo de conquistar uma vaga na seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da Rússia do ano passado, o paranaense de Cascavel, que tem dupla nacionalidade, defendeu o Pohang Steelers na temporada passada, mas não teve muito espaço e disputou apenas cinco partidas pelo clube sul-coreano.

Média

De volta ao futebol brasileiro, Chico tem a impressionante média de 1,50 gol por jogo, segundo o site O Gol. Mas, apesar do bom momento, o atleta não deixa de compartilhar o sucesso com os companheiros. Foi escolhido o melhor em campo sábado último no Barradão. "Estou muito feliz por me darem esse troféu, mas tenho certeza de que é o grupo quem merece".

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Guarany de Sobral, às 20h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.