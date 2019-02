Centenário, Clássico-Rei do dia 10 de março terá torcida mista

O Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza é um dos maiores do País, seja em rivalidade, mobilização de torcidas e rica história. E este clássico, que envolve tanta paixão, chega aos 100 anos em 2019.

Para coroar uma marca tão especial, Ceará e Fortaleza vivem um momento sublime, com ambos na Série A, para o primeiro duelo do ano, no dia 10 de março, na Arena Castelão, às 17 horas, pela 2ª fase do Estadual, os clubes definiram que as torcidas assistirão juntas em um setor especial.

A medida, inédita no futebol cearense, visa incentivar uma convivência de paz entre as torcidas. As duas diretorias, nas figuras dos presidentes Robinson de Castro, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, que convivem muito bem nos bastidores com ações conjuntas que beneficiem Vovô e Leão, como patrocínios e gestão do Castelão, esperam que a iniciativa seja um marco. O futebol cearense, muitas vezes, tem sido manchado por brigas de torcidas em Clássicos-Reis.

"Vamos procurar fazer uma grande festa. É o momento de celebrar uma rivalidade sadia dentro de campo nos 100 anos do clássico. É uma iniciativa interessante, um primeiro passo. Temos que oferecer para as famílias essa oportunidade. São maridos e esposas, pais e filhos e irmãos que terão a chance de ver um jogo como este juntos, com respeito um ao outro", analisou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, acredita que o torcedor cearense pode conviver pacificamente. "Eu sou entusiasta de que se tenha um setor misto, com torcedores dos dois clubes juntos. Podem ser casais, irmãos, pai e filho, acho que somos todos cidadãos, todos irmãos, e independentemente da diferença clubística, em um setor específico, programado, desde a chegada até a saída do estádio. Queremos um espetáculo de gentileza, de cultura de paz, de convivência, de tolerância. O povo cearense pode".

Preparativos

Com praticamente um mês para definirem como será a partida, um plano de ação especial será traçado para o duelo com ênfase à chegada das torcidas e o acesso para o setor 'misto'.

"Nos reuniremos com a Prefeitura e Governo do Estado para garantir acesso, mobilidade, chegada ao estádio, segurança e outros aspectos para preparar a cidade para um jogo histórico", disse Robinson de Castro. "Contamos com o apoio do poder público, ajudar na questão de mobilidade urbana, para que o torcedor possa se locomover com tranquilidade, sendo uma experiência nesse jogo positiva", finalizou Marcelo Paz.